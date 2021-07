Am 10. Juni ist bei Kabel Eins die letzte neue Ausgabe von "Rosins Restaurants" zu sehen gewesen. Mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es auch recht gut, in den drei Wochen davor kam die Sendung teilweise nicht einmal auf 5,0 Prozent. Frank Rosin ist längst nicht mehr der Quoten-Garant, der er für Kabel Eins einmal war. Dennoch hält der Sender an dem Restauranttester-Format fest - nun hat man eine neue Staffel angekündigt.

Schon am 5. August meldet sich Frank Rosin mit neuen Folgen seiner Sendung zurück. Diese sind dann wie gehabt immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Zum Auftakt zieht’s den Sternekoch ins "An(gerich)tet" im bayerischen Neuötting. Dort ist nicht nur die Immobilie, in der sich das Restaurant befindet, in einem schlechten Zustand. Der Corona-Lockdown hat dem Ehepaar Alex und Robert Gerich zusätzlich Probleme beschert.