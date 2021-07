Am 6. August startet in Sat.1 die neue "Promi Big Brother"-Staffel und in diesem Jahr wird man mehr Ausgaben in der Primetime zeigen als jemals zuvor (DWDL.de berichtete). Nun hat Sat.1 einen kleinen Einblick in die kommende Staffel gegeben und verraten, dass sich alles um das Thema All drehen wird. Das ist einerseits das Staffelmotto und andererseits auch der Mittelpunkt der Marketing-Kampagne, die am 16. Juli startet.

Dann nämlich wirbt man im Fernsehen und auch auf den eigenen Online- und Social-Media-Kanälen für die neue Staffel der Show. Hinzu kommen Plakate, Printanzeigen, Radio-Spots sowie Motive in Digital-out-of-Home-Medien. Einen ersten Teaser-Trailer hat Sat.1 bereits am heutigen Donnerstag veröffentlicht (siehe unten). Details, welche Auswirkungen das All-Motto auf die Staffel haben wird, gibt’s noch nicht.

Spätestens zum Staffelstart im August werden Marlene Lufen und Jochen Schropp wohl vorstellen, wie man das Motto im Haus umsetzt. Konzipiert und realisiert wurde die Kampagne zu "Promi Big Brother" von Seven.One Creation, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group.

In den vergangenen Wochen sind schon einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommenden Staffel durchgesickert. Laut der "Bild" mit dabei sind unter anderem Danni Büchner, Melanie Müller, Eric Sindermann und Marie Lang. Weitere Promis sind wohl auch Philipp Stehler, René Zierl, Paco Steinbeck und Dominic Harrison. Sat.1 hat die Namen der Prominenten wie immer noch nicht bestätigt. Im vergangenen Jahr ist "Promi Big Brother" mit durchschnittlich 12,6 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg für Sat.1 gewesen, auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Prozentpunkte bergab ging.