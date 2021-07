RTL ändert seine Pläne für den Donnerstag kommender Woche noch einmal. Dann jährt sich der rechtsextremistische Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München, bei dem ein 18-Jähriger neun Menschen getötet und weitere schwer verletzt hat, zum fünften Mal. Damals machte auch falsche Meldungen über Schüsse an weiteren Orten die Runde und hielten die Stadt über Stunden im Chaos, ehe es erst nach Mitternacht Entwarnung durch die Polizei gab.

Diese dramatischen Ereignisse wird RTL in einem "Stern TV Spezial" noch einmal aufarbeiten - allerdings nicht wie bislang geplant und angekündigt zur Primetime um 20:15 Uhr, sondern erst am späteren Abend ab 22:15 Uhr. Um 20:15 Uhr schiebt RTL stattdessen noch eine Wiederholung von "Undercover Boss" mit Achim Weniger, Vorstand der VEDES AG, ein.

Zu den Gründen sagt ein RTL-Sprecher: "Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage zur Flutkatastrophe und der Entwicklungen möchten wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauern zur Hauptsendezeit mit diesem Thema nicht zusätzlich belasten. Wir finden es trotzdem wichtig, am Jahrestag dem rechtsextremistischen Anschlag zu gedenken und haben uns zu einer späteren Ausstrahlung des stern TV Spezial um 22.15 Uhr entschlossen."

Steffen Hallaschka wird in der Sendung unter anderem mit Angehörigen von Opfern, Augenzeugen und Rettern von damals sprechen. Zudem gibt's auch Ausschnitte aus der vierteiligen Doku "Amoklauf München: Eine Stadt in Angst" zu sehen, die in Gänze bereits bei TVNow zum Abruf bereit steht. Wer das "Stern TV Spezial" in Gänze sehen will, muss allerdings lange wach bleiben, es wird erst gegen 1 Uhr zu Ende sein. Dann schließt sich das "RTL Nachtjournal" an, ehe ab 1:30 Uhr noch einmal "Spiegel TV Spezial: Die Macht der Clans - Organisierte Kriminalität in Deutschland" gezeigt wird.