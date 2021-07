am 18.07.2021 - 10:17 Uhr

Nach der Unwetterkatastrophe, die Ende der Woche für viel Leid in Teilen Nordrhein-Westfalens gesorgt hat, möchte sich Ministerpräsident Armin Laschet an die Bevölkerung wenden. WDR Fernsehen wird daher am Sonntag, 18. Juli, um 19:55 Uhr eine rund fünf Minuten lange Ansprache des CDU-Präsidenten ausstrahlen. Dabei handelt es sich aber um keine Live-Produktion, stattdessen wird die Rede vorab aufgezeichnet.

Somit enden die "Lokalzeit-Geschichten" im WDR am Sonntagvorabend ein bisschen früher, um 20 Uhr übernimmt der Sender dann wie üblich die "Tagesschau". Laschet hatte am Samstag vom Hochwasser betroffene Gebiete besucht und sich dabei einen Faux-Pas geleistet. Während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier scherzte der Kanzlerkandidat im Hintergrund. Für den so vermittelten Eindruck hat sich Laschet inzwischen entschuldigt.