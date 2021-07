Red Arrow Studios International hat die Adaptionsrechte für die Serie "Danni Lowinski", die von Marc Terjung entwickelt und von Markus Brunnemann und UFA Fiction in den Jahren 2011 bis 2014 für Sat.1 produziert wurde, nach Polen verkauft. Telewizja Polsat hat bei der Produktionsfirma TFP eine polnische Adaption der Serie über die ehemalige Friseurin, die Jura studiert, Anwältin wird und ihre Mandanten für 1 Euro pro Minute in einer Einkaufspassage betreut.

Es ist nicht das erste Mal, dass "Danni Lowinski" im Ausland adaptiert wird: Auch in Russland, der Ukraine, den Niederlanden und Belgien wurden schon lokale Versionen der Serie umgesetzt. Und auch in den USA ist eine mögliche Adaption durch CBS noch nicht ganz vom Tisch. Dort ist es bereits der dritte Anlauf für eine Adaption, The CW und NBC haben in der Vergangenheit die Pläne aber jeweils wieder verworfen.

Mit "Einstein" ist zudem auch noch eine weitere ehemalige Sat.1-Serie Vorbild für eine lokale Adaption in Tschechien. Dort hat die Prime Group die erste Staffel einer lokalen Adaption gekauft, die von Sirena Film proudziert wurde. Weitere Verkäufe meldet Red Arrow für eine französische Version von "Lice Mother", das hierzulande recht erfolglos als "Die Läusemutter" adaptiert wurde und urspürnglich aus den Niederlanden stammt. Und in der Türkei wird das ursprünglich aus Norwegen stammende Comedyformat "Match" neu aufgelegt.

"Da die Nachfrage nach Inhalten in eigener Sprache in ganz Europa weiterhin boomt, sehen wir, dass europäische Fernsehsender auf Scripted-Formate mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz setzen, um ihr Angebot in diesem Bereich zu erweitern", sagt Tim Gerhartz, Chef von Red Arrow Studios. Er freue sich darauf zu sehen, wie die jeweiligen Sender den Serien ihren eigenen Stempel aufdrücken würden.