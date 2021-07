am 20.07.2021 - 12:50 Uhr

Gerade erst kündigte RTL zum 15. Geburtstag von "Alles was zählt" im September "spannungsgeladene Folgen" an (DWDL.de berichtete), nun hat der Sender Details zu den Soap-Plänen präsentiert. Demnach wird Schauspieler Erol Sander, der in der Vergangenheit etwa für "Mordkommission Istanbul", "Tatort" oder "Sinan Toprak" vor der Kamera stand, als Bösewicht Frank Giese ein "AWZ"-Gastspiel geben. Gedreht wurde dafür unter anderem im Landschaftspark Duisburg-Nord.

"Schön, dass ich zum 15-jährigen 'AWZ'-Jubiläum die Serie als Bösewicht bereichern darf", so Sander. "Meine Rolle Frank Giese gibt sich zum Schein als Immobilienmagnat und Kreditgeber aus. Trotz antrainierter Gesellschaftsfähigkeit ist ihm anzumerken, dass er auf der Straße großgeworden ist: Ich persönlich würde mit ihm keine Geschäfte machen. Es ist eine interessante Rolle und es macht Spaß, den raffinierten Strippenzieher zu geben."

Knapp 2,3 Millionen Fans schalteten in diesem Jahr bislang im Schnitt allabendlich ein, um "Alles was zählt" zu sehen. Der Marktanteil der von UFA Serial Drama produzierten Soap liegt schon seit Jahren in der Zielgruppe konstant bei mehr als 13 Prozent. Die Jubiläumswoche wird ab dem 6. September begangen.