Die Hilfsbereitschaft für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe kennt derzeit keine Grenzen. Das ZDF zählte mehr als 20 Millionen Euro Spenden im Rahmen seines Themenabends am Dienstag - und für den kommenden Freitag, den 23. Juli, hat auch die ARD einen Benefiz-Tag angekündigt. Nun gibt’s weitere Informationen dazu: So sollen alle Programme von 7 Uhr bis Mitternacht ein "Zeichen für Zusammenhalt" setzen. So starten viele Radiosender der ARD dann mit einem Innehalten in Gedenken an die Opfer. Gemeinsam mit "Aktion Deutschland hilft - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen" rufen die Radiowellen den gesamten Freitag und abends Das Erste zu Spenden auf.

Im Ersten ist ab 20:15 Uhr dann eine Live-Sendung aus Köln und Leipzig zu sehen, moderiert wird diese von Ingo Zamperoni (Köln) und Sarah von Neuburg (Leipzig). "Wir halten zusammen - Der ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe" entsteht in Zusammenarbeit von SWR, WDR, MDR, BR, NDR sowie Kimmig Entertainment. Menschen, die alles verloren haben, sollen in der Show ebenso eine Stimme bekommen wie die, die in den Katastrophen-Gebieten Hilfe anbieten.

© ARD

Auch einige Stars haben spontan für den Benefiz-Abend im Ersten zugesagt und werden vor allem in Leipzig live auftreten. Mit dabei sind unter anderem Herbert Grönemeyer, Sarah Connor, Peter Maffay, Roland Kaiser, Die Prinzen, Max Giesinger, Max Mutzke, Jeannette Biedermann, Yvonne Catterfeld, Joris, Frida Gold und Brings.

Bereits am Donnerstag, den 22. Juli, zeigen WDR und SWR, deren Sendegebiete vor allem von dem Hochwasser betroffen sind, zur besten Sendezeit "Nach der Flut – Böttinger live vor Ort". Bettina Böttinger ist darin in der Eifel unterwegs, in der sie selbst auch lebt. Sie fragt die Menschen dort, wie es ihnen nach der Naturkatastrophe geht. Neben Gesprächen mit Menschen vor Ort kommt unter anderem auch Ranga Yogeshwar zu Wort, der über die Auswirkungen der Klimakrise spricht. Im Anschluss an die Sondersendung zeigen WDR und SWR Fernsehen die Dokumentation "Hochwasser im Südwesten – Das große Aufräumen".

Thema wird die Flut-Katastrophe am Samstag auch im Privatfernsehen sein. Für 20:15 Uhr hat Sat.1 eine Spendengala angekündigt, die von Daniel Boschmann moderiert wird (DWDL.de berichtete).