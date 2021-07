Kaum eine Preisverleihungsgala ist im deutschen Fernsehen ohne Barbara Schönberger denkbar, ebensowenig der "ESC", sie gehört nicht erst seit "Denn sie wissen nicht, was passiert" zum festen Inventar der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Shows und hat auch mit der "NDR Talkshow" seit vielen Jahren ein festes Zuhause im Talk-Bereich - doch ein eigenes festes Primetime-Format, in der ihr alleine die Bühne als Moderatorin gehört? Das gab's noch nicht, obwohl es an Angeboten in den letzten Jahren nicht gemangelt haben dürfte.

Doch SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler ist es nun gelungen, Schöneberger für ein traditionsreiches Format zu gewinnen: Sie tritt die Nachfolge von Guido Cantz an und wird im nächsten Jahr die Moderation von "Verstehen Sie Spaß" übernehmen - wo sie nicht zuletzt dank ihrer herzlichen Lache bestens aufgehoben sein dürfte. Ihr erster Einsatz ist für April 2022 geplant. 32 Jahre nach dem Abschied von Paola Felix führt nun also wieder eine Frau durch die Sendung. "Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung", freut sich diese.

Und Schöneberger weiter: "Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll! Gerade Paolas Show- und Gesangstalent waren immer Vorbild für mich – ganz abgesehen von ihrer wunderbaren Fönfrisur. Die Show ist ein großartiger Klassiker, der wie ich, obwohl er die 40 leicht überschritten hat, voll im Saft steht! Wie oft habe ich in verrückten Situationen gedacht: Mensch, lass das bitte ‚Verstehen Sie Spaß?‘ sein – und dann war‘s ernst gemeint. Endlich darf ich den Spieß umdrehen und freue mich jetzt schon riesig auf die erstaunten Gesichter von Prominenten und ‘normalen Menschen’, wenn sie merken, dass wir sie so richtig hinters Licht geführt haben. Schöner Nebeneffekt: Mich kann‘s nicht mehr erwischen. Auch im digitalen Zeitalter lieben die Menschen beste Familienunterhaltung. Ich bin glücklich, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Und es gilt jetzt mehr denn je: Niemand ist mehr vor mir sicher."

Video: Barbara Schöneberger über "Verstehen Sie Spaß" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Clemens Bratzler sagt: "Deutschlands beste Entertainerin wird ab dem kommenden Jahr Deutschlands traditionsreichste Samstagabendshow präsentieren – darüber freue ich mich sehr. Barbara Schöneberger ist schlagfertig, witzig und natürlich und passt bestens zu ‚Verstehen Sie Spaß?‘. Mit ihr gemeinsam wollen wir die Show erfolgreich weiterentwickeln, die längst zur multimedialen Marke geworden ist und auf den unterschiedlichen Plattformen Menschen aller Generationen erreicht."

Guido Cantz hatte im Juni überraschend angekündigt, die Moderation der Sendung abzugeben. Er hatte sie 2010 von Frank Elstner übernommen, zuvor hatten nach Kurt und Paola Felix auch schon Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Cherno Jobatey durch das Format geführt, das erstmals im Jahr 1980 zu sehen war. "Verstehen Sie Spaß?" schafft noch immer, nicht nur die älteren Zuschauer zu erreichen, sondern erzielt auch bei den 14- bis 49-Jährigen in der Regel Marktanteile deutlich im zweistelligen Bereich. Zudem ist das Format auch auf YouTube sowie auf Facebook und Instagram erfolgreich. Daran will man anknüpfen und hat eine engere Verzahnung der TV- mit der Online-Welt angekündigt.