Erst am Montag hatte Disney angekündigt, dass die finale Staffel von "The Walking Dead", die am 22. August in den USA startet, hierzulande künftig bei Disney+ laufen wird. Es war eine Folge der Entscheidung, im Zuge der Fokussierung auf die Streaming-Aktivitäten vom linearen Pay-TV-Sender Fox in Deutschland Ende September einzustellen. Das macht allerdings auch den Weg frei für eine neue Kooperation zwischen ProSiebenSat.1 und Disney im Pay-TV-Bereich, die Nicole Agudo Berbel, die bei der Seven.One Entertainment Group als Chief Distribution Officer fungiert, ankündigte.

Im Rahmen dessen sicherte man sich direkt ein echtes Schwergewicht: "Ich freue mich sehr, dass wir nun durch eine neue Vereinbarung mit Disney im August auf ProSieben Funk die lokale Premiere der aktuellen Staffel von 'The Walking Dead' kurz nach US-Start im linearen TV zeigen können", so Agudo Berbel. Damit sind haben die finalen Folgen der Serie also doch auch eine Heimat im linearen Pay-TV und sind damit auch bei all jenen Anbietern verfügbar, die ProSieben Fun im Portfolio haben.

Kurios: ProSieben Fun kommt Disney+ sogar noch zuvor und wird die neuen Folgen immer bereits eine Stunde nach der US-Premiere ausstrahlen - was bedeutet, dass sie ab dem 23. August in der Nacht von Sonntag auf Montag um 4 Uhr morgens zu sehen sind. Disney+ hat angekündigt, sie immer ab 9 Uhr online zu stellen. Wiederholt werden sie dann immer am Freitag darauf um 22:30 Uhr und sonntags um 19:30 Uhr.

Im Rahmen der Kooperation werde man noch in diesem Jahr zudem auch noch "American Horror Story" bei ProSieben Fun ausstrahlen und auch non-linear anbieten können. Generell arbeiten Disney und ProSiebenSat.1 schon seit vielen Jahren zusammen, unter anderem hatte man zum Start von Disney+ die erste Folge von "The Mandalorian" bei ProSieben gezeigt, zudem gibt es regelmäßig "Disney Days" und ähnliches.