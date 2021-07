am 27.07.2021 - 12:59 Uhr

Als "Krisengewinner" möchte Tim Werner, Vorstandsvorsitzender von Mainstream Media und zugleich Vorsitzender des Arbeitskreises Pay-TV im Privatmedien-Verband VAUNET, die Branche zwar nicht bezeichnen, als "krisensicher" habe sie sich aber in Zeiten des Corona-Ausnahmezustands aber sehr wohl erwiesen. Während maßgeblich werbefinanzierte Angebote vor allem im Frühjahr 2020 unter einem erheblichen Einbruch litten, stiegen im Bereich der bezahlten Video-Inhalte die Umsätze auf neue Rekorde.

So setzte die gesamte Branche aus Pay-TV und Paid-VoD nach VAUNET-Angaben 4,2 Milliarden Euro in Deutschland um und somit etwa 400 Millionen mehr als noch im Jahr zuvor. Seit 2012 diese Zahlen auf vergleichbarer Basis erhoben wurden, zeigt sich somit nun ein kontinuierliches Wachstum. Damals lag der Gesamtmarkt in Deutschland noch bei 1,9 Milliarden Euro. Und auch für das laufende Jahr erwartet man weiter steigende Umsätze, die Prognose liegt nun bei 4,5 Milliarden Euro. Bezieht man auch Österreich und die Schweiz mit ein, dann lag der Gesamt-Umsatz im letzten Jahr sogar schon bei fünf Milliarden Euro und soll dieses Jahr weiter auf 5,4 Milliarden wachsen.

Die Wachstumsstory wird aber nicht mehr im klassischen Pay-TV erzählt. Hier stagnierte die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten zuletzt: Sie lag 2020 ebenso wie im Vorjahr bei 8,0 Millionen und auch für das laufende Jahr erwartet man bei VAUNET hier keine weitere Bewegung. Und weil für ein Abo im Schnitt etwas weniger gezahlt wurde als im Vorjahr, sank der Umsatz im Bereich Pay-TV und Pay-TV on Demand sogar leicht von 2,3 auf 2,1 Milliarden Euro und ging damit auf das Niveau von 2015 zurück. Gute Nachrichten fürs klassische Pay-TV hingegen in Sachen Reichweite: Im Dezember wurden erstmals überhaupt netto mehr als 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, im Jahresschnitt waren es 17,4 Millionen. Berücksichtigt sind hier nur jene Sender, die sich von der AGF messen lassen.

Das Wachstum der Branche geht also maßgeblich auf den SVoD-Bereich mit Diensen wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder TVNow Premium zurück: 2020 wurden hier schon 17,5 Millionen Abos gezählt, 2,5 Millionen mehr als im Jahr zuvor. 2017 lag die Zahl hier noch bei 9,0 Millionen, im laufenden Jahr soll die 20-Millionen-Marke überschritten werden. Das spiegelt sich natürlich auch in den Umsätzen wider, die 2020 von 1,2 auf 1,6 Milliarden Euro anstiegen. Die Umsätze aus den Bereichen TVoD (also Video im Einzelabruf leihen) und EST (Videos im Einzelabruf dauerhaft erwerbe) sind mit 200 bzw. 300 Millionen Euro im Vergleich dazu überschaubar, wuchsen aber ebenfalls. Für das laufende Jahr erwartet VAUNET ein weiteres Umsatzwachstum auf 1,8 Milliarden Euro. Einen Einbruch nach Ablauf der Corona-Einschränkungen, die sich zuletzt als Treiber erwiesen hatten, erwartet man nicht.

Im Folgenden Statements der einzelnen Pay-TV-Vertreter

