Unter dem Titel "How Fake Is Your Love" hat ProSieben bereits vor einigen Wochen eine neue Show angekündigt, nun gibt’s einen Sendetermin. Die Show ist erstmals am Dienstag, den 7. September, um 20:15 Uhr zu sehen. Wöchentlich gibt's dann neue Folgen der von ITV Studios Germany produzierten Show. Wie in so vielen anderen TV-Shows geht’s auch bei "How Fake Is Your Love" um die große Liebe - aber es gibt einen Twist.

Um zu beweisen, dass sie das "Perfect Couple" sind, ziehen acht Paare gemeinsam in eine Finca auf Mallorca. Dem Paar, das die "beste" und vor allem authentischste Beziehung zeigen kann, winkt ein Geldpreis. Doch nicht bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die gezeigte Liebe echt. Im Kandidatenfeld tummeln sich nämlich auch Paare, die ihre Beziehung nur vortäuschen. Auch das Publikum weiß nicht, welche Paare echt sind und welche nicht.

In jeder Folge muss mindestens ein vermeintlich unechtes Paar die Finca verlassen. Schaffen es die Couples, die Fakes unter sich zu finden, füllt sich der Jackpot um jeweils 10.000 Euro. Zweifeln sie hingegen an einer echten Beziehung und schicken ein wirkliches Paar nach Hause, gibt es auch kein Geld.

Moderiert wird "How Fake Is Your Love?" von Annemarie Carpendale. Die sagt: "#HFIYL ist ein sehr besonderes Paar-Abenteuer. Ich habe auf Mallorca einzigartige, bunte und ausgefallene Lovestorys kennengelernt und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten. Ich finde es super spannend, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ganz bald selbst zum Detektiv werden: Gewinnt am Ende das Paar, das am besten lügt, oder das Paar, das am ehrlichsten liebt?"