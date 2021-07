Sat.1 hat verraten, wann man das Format "Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule" ausstrahlen wird. So setzt man auf einen durchaus überraschenden Sendeplatz und wird die Sendung am Donnerstag, den 9. September, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen. Am Donnerstagabend setzt Sat.1 normalerweise auf US-Fiction - nun also eine Show mit den Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen.

In dem Format stellen 16 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland im Alter zwischen 8 und 13 Jahren Fragen an Baerbock, Laschet und Scholz. Auf dem Stundenplan stehen Fragen, "die unseren Kindern aktuell auf der Seele brennen", heißt es vom Sender. Als Beispiele nennt der Sender die "digitale Schule", den Klimaschutz und Fremdenfeindlichkeit. Am Ende stellen die Kids jeweils ein Zeugnis aus. Wer hat überzeugt und vor allem: Wer kann Kanzleramt?

"Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule" basiert auf dem internationalen Format "Facing the Classroom", bei dem sich unter anderem bereits der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern dieser Wahlkampfherausforderung stellten. Produziert wird "Kannste Kanzleramt?" von Redseven Entertainment.