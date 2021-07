am 29.07.2021 - 09:34 Uhr

Die US-Serie "Deception", besetzt mit dem britischen Schauspieler Jack Cutmore-Scott, kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Sie besteht aus nur 13 Episoden, wurde einst also vom ausstrahlenden US-Broadcaster ABC nicht für eine volle erste Runde und schon gar nicht für eine zweite Staffel verlängert. In Deutschland durfte Sat.1 im Jahr 2018 mit der Free-TV-Premiere aber recht zufrieden sein. Auch wenn die Zielgruppen-Quoten im Laufe der ersten Staffel auf unter zehn Prozent fielen, im Spätsommer 2018 startete das Format am Donnerstagabend mit mehr als 15 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.