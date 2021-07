Mit ganz viel Tempo bringt RTL im August die Dramedy "Sankt Maik" zu Ende. Die unter anderem mit Daniel Donskoy besetzte Produktion, deren zweite Staffel vor etwas mehr als zwei Jahren im RTL-Programm zu sehen war, wird an den letzten beiden August-Donnerstagen mit jeweils vier Episoden im Abendprogramm des Senders laufen. Doch auch bei RTLplus werden die Ausgaben sehr zeitnah zu sehen sein. Der Sender wiederholt derzeit schon sonntags um 22 Uhr alte Folgen des Formats.

Veränderungen gibt es bei RTLplus dann auch am Donnerstag. "Vermisst" kehrt ab dem 26. August zurück. Ohnehin ist der Donnerstag in den kommenden Wochen beim Sender sehr unterschiedlich besetzt. Aktuell laufen hier Schlagerformate, am 12. August wird er mit vier Episoden der einst für RTL geplanten Produktion "Hotel der Herzen" besetzt, ehe am 19. August ein "Bauer sucht Frau international"-Doppelpack ansteht. Die Inka-Bause-Kuppelshow ist ab dem 26. August dann immer ab 22 Uhr zu sehen, um Wiederholungen von "Vermisst" Platz zu machen.