am 29.07.2021 - 11:00 Uhr

DWDL.de-Leser wussten es schon vor einigen Tagen. Nun hat RTLzwei bestätigt, dass Sylvie Meis ab Spätsommer die neue und sechste Staffel von "Love Island" moderieren wird. Meis übernimmt somit für Jana Ina Zarrella, die im März diesen Jahres ihren Rückzug bekannt gab. Sylvie Meis war zuletzt als Kandidatin bei "The Masked Singer" zu sehen und versuchte sich in einer Folge der ersten "Täglich frisch geröstet"-Staffel als Host. Ihre letzte eigene Sendung hatte sie 2018 bei RTL, damals führte sie durch "Sylvies Dessous Models".

"Sylvie Meis passt grandios zur Marke 'Love Island' und ist ein perfektes Match für unsere einzigartige Dating-Show", erklärte Carlos Zamorano Chief Marketing & Communications Officer nun am Donnerstag. Meis selbst sagte: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und spannende Zeit bei 'Love Island' und bin schon voller Vorfreude die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten."

Weil die nächste Staffel der Sendung wieder für den Spätsommer geplant ist und RTLzwei nach eigenem Wording somit den Sommer in Deutschland verlängert, fand bereits das Kampagnen-Shooting mit Meis statt. Darin zeigte sich Meis als "Love Guard". Als solcher findet sie Singles, die auf der Suche nach der wahren Liebe sind, sammelt sie ein und nimmt sie mit zum "Pool of Love", ehe in der "Love Island"-Villa schließlich das große Liebesabenteuer für die Islander beginnt.

Produziert wird auch die inzwischen sechste Staffel der Flirt-Show von ITV Studios Germany. Vergangenen Herbst sicherte sich Staffel vier der Show im RTLzwei-Programm bis zu etwas mehr als elf Prozent Zielgruppen-Marktanteil, im Schnitt waren es 7,7 Prozent. Die Frühjahrsstaffel 2021 hielt mit diesen Werten nicht mit. Keine einzige Folge sicherte sich zweistellige Quoten, mit 6,3 Prozent fiel der Staffelschnitt letztlich auf den niedrigsten Durchschnitts-Wert seit der Debütstaffel, die im Herbst 2017 zu sehen war.