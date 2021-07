Sommerinterviews in Sat.1, Specials in ProSieben und "Am Tisch mit" in RTL. RTL hat für die Wochen vor der Bundestagswahl Interviews mit den Kandidaten und der Kandidatin um den Platz im Bundeskanzleramt angekündigt. Michael Wulf, Chefredakteur Primetime bei RTL News sagt über die neue Sendung: „In der Berichterstattung zur Bundestagswahl stellen sich die Politikerinnen und Politiker meist nur den Fragen der Medienprofis. Uns ist es jedoch auch wichtig, diese direkt mit den Menschen in Kontakt zu bringen, um auch Fragen und Probleme des alltäglichen Lebens zu thematisieren.“

Erstmals wird "Am Tisch mit" am Dienstag, 24. August um 22:35 Uhr, also unmittelbar nach dem neuen Nachrichtenformat "RTL direkt" zu sehen sein. Annalena Baerbock von den Grünen macht den Anfang. Die Fragen kommen dabei von Bürgerinnen und Bürgern. In der Sendung hat eine "kleine Gruppe von Wählerinnen und Wählern mit unterschiedlichen Hintergründen", wie RTL es nennt, die Gelegenheit, ihre konkreten Fragen, Wünsche und Forderungen direkt an die Spitzenkandidatin der Grünen zu richten. Dabei sollen sie ihre eigenen Lebensgeschichten mit einbringen und "der Gesellschaft eine Stimme" geben.

Moderiert wird das Format von Peter Kloeppel. Weitere "Am Tisch mit"-Sendungen sind in Planung, dann sollen sich Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) den Fragen stellen. Fix ist derweil, dass die drei schon wenige Tage nach dem "Am Tisch mit"-Auftakt erneut in RTL zu sehen sein werden. Peter Kloeppel und Pinar Atalay moderieren am Sonntag, 29. August ab 20:10 Uhr das große Triell, das auf RTL und ntv zu sehen sein wird.

Sat.1 hat derweil einen Termin für sein "Sommerinterview mit Olaf Scholz" gefunden. Der SPD-Spitzenkandidat spricht am 14. August mit Stephanie Puls und Heiko Paluschka. Die 15 Minuten lange Sendung ist an jenem Samstag dann ab 19:40 Uhr zu sehen. Den Auftakt zu den Sat.1-Sommerinterviews machte in dieser Woche Robert Habeck von den Grünen – mit nur 2,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen war die 15 Minuten lange Sendung am Vorabend jedoch ein Flop.