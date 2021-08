Schritt für Schritt baut RTL in diesen Wochen den Anteil der Nachrichtenberichterstattung in seinem Programm aus. Nachdem gerade erst "Punkt 12" um eine dritte Stunde erweitert wurde, steht Mitte August der Start des neuen Primetime-Magazins "RTL Direkt" an, deren Moderation Jan Hofer und Pinar Atalay übernehmen werden (DWDL.de berichtete). Und schon an diesem Montag geht die neue Nachmittags-Ausgabe von "RTL aktuell" auf Sendung, die - anders als die Hauptausgabe - jedoch nicht aus dem Studio kommen wird.

Schon vor einigen Tagen hat Moderator Maik Meuser in einer Instagram-Story einen Einblick in die Pläne gegeben. Demnach wird "RTL aktuell" um 16:45 Uhr direkt aus der Redaktion gesendet, wo in den vergangenen Wochen ein entsprechendes Nachrichten-Set gebaut wurde. Gegenüber DWDL.de bestätigte der Privatsender das Vorhaben.

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Gerhard Kohlenbach

Für den Ausbau seiner Nachrichten hat RTL in den vergangenen Wochen auch personell aufgerüstet. So ist Anna Fleischhauer ebenso wie Christopher Wittich neu im Team - beide werden fortan die Ausgabe um 16:45 Uhr präsentieren (DWDL.de berichtete). Zum Start wird an diesem Montag jedoch Peter Kloeppel die Moderation übernehmen.

Neben der zusätzlichen Ausgabe von "RTL aktuell" wird RTL ab sofort montags bis freitags um 17:00 Uhr außerdem einen Ableger seines Boulevardmagazins "Explosiv" ins Programm nehmen. "Explosiv Stories", so der Titel, muss sich dabei auf harte Konkurrenz einstellen, immerhin gibt es um diese Uhrzeit mit "Brisant", "Hallo Deutschland" und "taff" bereits drei überaus erfolgreiche Magazine