am 04.08.2021 - 15:33 Uhr

Der SWR hat für den Herbst eine neue Doku-Reihe angekündigt, die "unverfälschte Einblicke in den Alltag" des Diakonie-Klinikums Stuttgart verspricht. Hinter dem neunteiligen Format mit dem Titel "SOS Großstadtklinik" steht die Produktionsfirma SEO Entertainment, die für den WDR schon die beim Publikum und Kritikern gleichermaßen beliebte Reihe "Feuer & Flamme" herstellte.

Die Ausstrahlung beginnt mit einer Doppelfolge, die am Montag, den 4. Oktober um 20:15 Uhr gezeigt wird. Die weiteren Episoden sind ab der darauffolgenden Woche jeweils um 21:00 Uhr zu sehen. Wer nicht so lange warten möchte, kann außerdem auf die ARD-Mediathek zugreifen, wo die gesamte Staffel bereits ab dem 27. September zum Abruf bereitgestellt werden soll.

Porträtiert werden sollen Ärztinnen und Ärzte ebenso wie das Pflegeperson der Zentralen Notaufnahme, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Onkologie und Hämatologie. Aber auch die Sanitäterinnen und Sanitäter der Malteser Rettungswache werden vorgestellt.

Bei der Produktion wird ein besonderer Aufwand betrieben: 17 von außen steuerbare Remote-Kameras sind während der Dreharbeiten in den Behandlungsräumen installiert. Dadurch ist eine Anwesenheit eines Kamerateams bei Untersuchungen nicht notwendig, wodurch sich die Verantwortlichen eine "annähernd ungezwungene Gesprächssituation" erhoffen.

"SOS Großstadtklinik" ist nicht das erste Format, das hinter die Kulissen eines Krankenhauses blickt. So hat Kabel Eins in den vergangenen Jahren bereits mehrere Staffeln der Doku-Reihe "Die Klinik" gesendet. Ungeachtet der zuletzt schwachen Quoten hat Senderchef Marc Rasmus bereits vor einigen Monaten im DWDL.de-Interview eine Fortsetzung in Aussicht gestellt.