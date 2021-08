Mit "Bares für Rares" ist Horst Lichter ohnehin fast schon allgegenwärtig im ZDF-Programm - und nun verfilmt der Sender auch noch einen Bestseller des Mannes, der einst auch als Koch erfolgreich war. "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" nennt sich das biografische Drama, dessen Ausstrahlung im Rahmen des "Herzkinos" geplant ist.

Schauspieler Oliver Stokowski schlüpft in dem Film in die Rolle des Entertainers, der in der Zeit des Abschiednehmens von seiner Mutter sein Leben neu überdenkt. In den weiteren Rollen stehen unter anderem Barbara Nüsse, Chiara Schoras und Johanna Gastdorf vor der Kamera. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende August, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Produziert wird "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" von der Bavaria Fiction, als Produzentin fungiert Anna Oeller.