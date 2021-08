Gleich drei historische Dramaserien wird TVNow in den kommenden Wochen auf die Plattform bringen. Wie der RTL-Streamingdienst jetzt ankündigte, macht der Sechsteiler "Belgravia - Zeit des Schicksals" am Donnerstag, den 26. August den Anfang. Dabei handelt es sich um die neue Serie der Macher von "Downton Abbey". Am 27. September folgt schließlich "Die skandalösen Affären der Christine Keeler", ehe "Tod und Nachtigallen" mit dem Emmy-Gewinner Matthew Rhys ("The Americans") am 25. Oktober an den Start geht.

Mit "Belgravia - Zeit des Schicksals" adaptiert "Downton Abbey"-Schöpfer Julian Fellowes seinen gleichnamigen Bestseller-Roman als Miniserie. Er ist neben Nigel Marchant, Gareth Neame und Liz Trubridge auch als Executive Producer verantwortlich - gemeinsam verwirklichten sie bereits die mehrfach Emmy-prämierte Hit-Serie "Downton Abbey".

In dem neuen Projekt geht es zurück ins Jahr 1815, einen Tag vor der Schlacht von Waterloo. Die Herzogin von Richmond richtet für den Herzog von Wellington ein Fest aus. Wellington wird die englische Armee gegen Frankreich in die Schlacht führen, aus dem die Engländer als Sieger hervorgehen. Auf dem Fest werden auch James und Anne Trenchard, die kürzlich durch Handelsaktivitäten vermögend geworden sind, zugegen sein sowie ihre Tochter Sophia, die das Interesse von Edmund Bellasis geweckt hat, einem Erben aus einer der wohlhabendsten Dynastien Englands.

25 Jahre nach der schicksalhaften Festlichkeit setzt die eigentliche Geschichte an und es wird schnell deutlich, dass die damaligen Ereignisse noch nachwirken.

Den historischen Background der sechsteiligen Serie "Die skandlösen Affären der Christine Keeler" wiederum bildet die Profumo-Affäre, die die britische Politik Anfang der 1960er Jahre erschütterte und später sogar zum Rücktritt der Regierung führte. Das dreiteilige Liebesdrama "Tod und Nachtigallen" spielt dagegen in der ursprünglichen irischen Landschaft von Fermanagh im Jahr 1885. Die Geschichte der historischen Serie spielt sich in einem Zeitraum von 24 Stunden ab und basiert auf dem gleichnamigen, irischen Kultroman. Erzählt wird der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten – gleichzeitig wird dabei auch die Landschaft Irlands in den Fokus gerückt.