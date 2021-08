Fast acht Millionen Menschen erreichte das ZDF vor mehr als zwei Jahren mit der Erstausstrahlung der Komödie "Mein Freund, das Ekel", ein Jahr später waren es noch einmal nahezu sechs Millionen, die die Wiederholung sahen. Vor diesem Hintergrund dürfte der Serien-Ableger des Films, für den erneut Dieter Hallervorden und Alwara Höfels gemeinsam vor der Kamera standen, wohl mit einiger Sicherheit ebenfalls ein Erfolg werden.

Nun steht auch fest, wann "Mein Freund, das Ekel" den Weg ins Programm schaffen wird: Die sechs Folgen laufen ab dem 23. September jeweils donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, wie das ZDF mitteilte. Hinter der Serie steht Rat Pack Filmproduktion in Zusammenarbeit mit An der Gassen Film, Produzenten sind Franziska An der Gassen, von der auch die Formatidee stammt, und Christian Becker. Die Drehbücher zur Serie schrieb Headautor Daniel Scotti-Rosin gemeinsam mit Viktoria Assenov, Julia Drache, Klaus Rohne und Dennis Eick. Wolfgang Groos führt Regie.

"Mein Freund, das Ekel" erzählt die Geschichte um einen tyrannischen Lehrer im Ruhestand und eine alleinerziehende Mutter aus einfachen Verhältnissen. Die Zwangsgemeinschaft von Hintz (Dieter Hallervorden) und Trixie (Alware Höfels) funktioniert zunächst sehr gut, doch plötzlich ist Hintz' Schwester Elfie (Ursula Monn) mit neuem Freund im Gepäck zurück von ihrer Weltreise - und in der Wohnung wird es eindeutig zu voll.

Neben Dieter Hallervorden, Alwara Höfels und Ursula Monn standen für die Fortsetzung unter anderem Latisha Kohrs, Julius Gabriel Göze, Lior Kudrjawizki, Ursela Monn, Thorsten Merten, Franziska Troegner und Johannes Hallervorden vor der Kamera.