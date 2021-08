Ein penetrantes Kamerateam zwängt sich dank eines TV-Knebelvertrags tagtäglich in eine WG aus Spätzwanzigern, die sich allesamt schwertun, erwachsen zu werden. Davon handelt die nun bestellte Mockumentary "Wrong", die TVNow bei der Produktionsfirma Neue Super bestellt hat. Beim Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland soll die Serie im Frühjahr 2022 zu sehen sein.

Werberegisseur David Helmut, der schon länger mit Neue Super zusammenarbeitet, steht bei "Wrong" nicht nur selbst vor der Kamera, er feiert sein Serien-Regiedebüt und war als Head-Autor für die Bücher verantwortlich. Zum Cast der Serie gehören zudem Melisa Dobric, Lena Meckel, Dennis Huszak, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever. Sie alle spielen Menschen Ende 20, die in Hamburg in einer WG wohnen und genervt sind, dass ein TV-Team eine Dokumentation über sie dreht. Möglich macht das ein Knebelvertrag. Eigentlich nämlich wollte das Fernsehen nur ein Portrait über das Leben von Bloggerin Melisa drehen.

Doch nach einer ausschweifenden Partynacht mit „wrongem“ Ende bleibt auch den anderen Bewohnern nichts anderes übrig, als den Knebelvertrag der Redakteurin zu unterschreiben. Von nun an wird die WG auf Schritt und Tritt begleitet. Und weil das TV-Team sehr quotenfixiert agiert, hält es drauf, egal was passiert. Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente sind die Produzenten der achtteiligen Auftaktstaffel, Amadeus Erlemann und Nina El-Nagar. Zum Autoren-Team gehören auch Evi Prince und Julian Witt. Die in Hamburg laufenden Dreharbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein. Für Neue Super ist es nicht die einzige Zusammenarbeit mit RTL. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen auch an den neuen "Pumuckl"-Geschichten.