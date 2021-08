RTLplus hat sich die Ausstrahlungsrechte an einem weiteren Serien-Klassiker gesichert. Ab dem 4. September strahlt der Spartensender jeweils samstags gegen 15:30 Uhr zwei Folgen der US-Krimiserie "Quincy" aus, von der ab 1976 insgesamt acht Staffeln mit 148 Folgen entstanden sind. Die Hauptrolle übernahm Jack Klugman.

Aktuell ermittelt "Quincy" noch im Wochenendprogramm von Sat.1 Gold. Wenn im September der Senderwechsel erfolgt, dann nimmt RTLplus dies zum Anlass, um die Dosis seiner Gerichtsshows ein wenig zurückzuschrauben. Momentan setzt der Sender samstags bis 17:35 Uhr auf "Das Strafgericht". Veränderungen nimmt RTLplus zudem am späten Sonntagabend vor, wo vom 5. September an um 22:50 Uhr noch einmal die nach zwei Staffeln eingestellte RTL-Serie "Beck is back" mit Bert Tischendorf wiederholt wird.

Frische Serienware hält unterdessen auch der via TVNow verbreitete lineare Sender Now parat: Dort erfolgt ab dem 5. September die Ausstrahlung der sechsten Staffel der US-Serie "Once upon a Time - Es war einmal".