Die Miniserie "Barbaren", produziert von Gaumont, verliert den Titel den erfolgreichsten Netflix-Produktion aus Deutschland an "Blood Red Sky", wie "Deadline" berichtet. Demnach wird derzeit prognostiziert, dass kommende Woche die Marke von 50 Millionen Haushalten, in denen der Film gelaufen sein soll, übersprungen wird. Veröffentlicht worden war er erst am 23. Juli. "Barbaren" kam innerhalb von vier Wochen nach dem Start auf 37 Millionen Haushalte, was sie damals zur meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serie von Netflix überhaupt machte. "Blood Red Sky" ist überwiegend auf englisch gedreht.

Bemerkenswert ist auch, dass etwa 90 Prozent der Nutzer den kompletten Film angesehen haben sollen, also nicht nach kurzer Zeit abgebrochen haben. In 93 Ländern schaffte es "Blood Red Sky" unter die Top 10 der meistgesehenen Sendungen auf Netflix, in 57 stand er sogar auf Platz 1, darunter unter anderem so unterschiedliche Länder wie die USA, Brasilien, Saudi-Arabien oder die Philippinen. In Deutschland hingegen war die Top-Platzierung der zweite Rang.

In einem Interview mit Deadline.com erklärt Regisseur Peter Thorwarth, wie er sich den großen Erfolg erklärt.