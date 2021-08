Nach "Sunny - Wer bist du wirklich?" steht im September das nächste Spinoff des Dailysoap-Dauerbrenners "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" auf dem Programm: "Nihat - Alles auf Anfang". Im Mittelpunkt steht Nihat Güney, gespielt von Timur Ülker, der zum Auftakt der ersten Folge fast leblos aus dem Wasser am Hamburger Hafen gezogen wird. Aber was ist auf seiner Reise von Berlin nach Hamburg passiert, wohin ihn die Suche nach seiner leiblichen Mutter geführt hat? Dreh- und Angelpunkt der Serie ist die Kult-Kneipe "Cherry Palace", das der schillernden Drag Queen Madita (Nico Birnbaum) gehört.

Während "Sunny - Wer bist du wirklich?" bei RTL nur mit zwei Folgen angeteasert wurde und der Rest zahlenden Kunden von TVNow vorbehalten blieb, laufen von "Nihat - Alles auf Anfang" nun alle Episoden bei RTL: Am Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. September werden jeweils fünf Folgen am Stück gezeigt. Los geht's dabei nicht um 20:15 Uhr, sondern bereits um 19:40 Uhr - zur gewohnten "GZSZ"-Zeit also, was offensichtlich möglichst viele "GZSZ"-Fans zum Ableger locken soll. Trotzdem betont RTL, dass die Serie in sich abgeschlossen ist und daher auch ohne "GZSZ"-Vorwissen funktioniere. Bei TVNow werden alle Folgen bereits vorab am 15. September veröffentlicht.

Mehr Details zum Inhalt der Serie: Zeitgleich zu Nihats Ankunft in der Hafenstadt rennt nur wenige Blocks von ihm entfernt in einer dunklen Seitenstraße ein junges Mädchen um ihr Leben. Liz (Sarah Mangione) hat Straßendealern spontan ein Kilo Koks geklaut und rettet sich ins Cherry Palace, wo sie die Drogen in ihrem Spind verstaut. Noch ahnt Nihat nicht, dass Liz, die dort als Tänzerin arbeitet, seine Halbschwester ist. Und er ahnt auch nicht, dass Liz mit dem Koks die Kult-Kneipe und damit ihre Familie retten will. Was Liz noch nicht weiß: Durch den Koks-Klau legt sie sich mit dem gefährlichen Mafia-Boss Lukas Wolf (Matthias Ludwig) an – mit weitreichenden Folgen. In der gleichen Nacht erfährt Nihat von Madita – im bürgerlichen Leben Matthias – etwas über seine Mutter, das ihn völlig aus der Bahn wirft. Nihat will seine Familie kennenlernen. Als er sich seiner Halbschwester vorstellen will, löst er durch einen unglücklichen Moment einen gefährlichen Wettlauf mit der Zeit aus und bringt damit nicht nur Liz, sondern auch ihren besten Freund Yannik (Maximilian Schneider) in Lebensgefahr. Nur ein Mensch kann ihnen dabei helfen und genau dieser Mensch möchte gerade nichts mit Nihat zu tun haben. Auch hier können sich die Zuschauer:innen auf ein spannendes Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht freuen.

Hauptdarsteller Timur Ülker: "Nihat ist seit drei Jahren bei GZSZ fest etabliert. Durch seinen Charme und seine Intelligenz hatte er bisher immer alles gut im Griff. Bis er erfährt, dass er adoptiert ist. Seitdem läuft alles drunter und drüber. Das Gute ist, dass alle – selbst auch ohne GZSZ zu kennen – auf ihre Kosten kommen und alle, die GZSZ-Fans sind, diese Serie ebenfalls lieben werden: Actiongeladene Kampfszenen, dramatische Schicksalsschläge und viele Lacher machen 'Nihat - Alles auf Anfang' zu einem ultimativen Erlebnis, dass man auf keinen Fall verpassen sollte. Als gebürtiger Hamburger war es sehr schön, wieder in der Heimat zu drehen. Beim Dreh in Hamburg musste ich kurz schmunzeln, denn früher wurde ich von den Türstehern auf der Reeperbahn abgewiesen und durfte zum Feiern nicht in einige der Clubs rein. Für meine Serie wurde dann plötzlich die gesamte Große Freiheit abgesperrt. Das war ein schönes Bild und Erlebnis."

Produziert wurde die Serie von UFA Serial Drama, Dominique Moro ist die Produzentin, Producerin ist Christine Melzer. Regie führt Christian Singh. Executive Producer seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Christina Pachutzki.