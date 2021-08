am 12.08.2021 - 14:06 Uhr

Die französisch-italienische Koproduktion von Arte und Sky wird ihre im November den Weg ins Fernsehen schaffen. Die Ausstrahlung erfolgt hierzulande ab dem 4. November donnerstags um 21:00 Uhr bei Arte. Doch schon einige Wochen zuvor geht "Anna" in der Originalfassung mit Untertiteln in der Arte-Mediathek an den Start - dort soll sie schon ab dem 10. September zum Abruf bereitstehen, wie der Kultursender mitteilte.

Mit "Anna" verfilmt Niccolò Ammaniti nach Nach "Ein Wunder" ("Il Miracolo") nun auch seinen neuen Roman. In der sechsteiligen Serie geht es um eine von einer Seuche verwüstete Welt, bei der nur die Kinder überlebt haben. Unbeirrt sucht das Mädchen Anna nach ihrem kleinen Bruder. Arte beschreibt die Serie als "zugleich düstere und poetische Reise zum eigenen Ich" - auch vor dem Hintergrund des verstörenden Bezugs zur Aktualität.

Weiterer Serien-Neustart

Ein weiterer internationaler Serien-Neustart, den Arte in den kommenden Wochen bereithalten wird, ist "Zimmer 301". Dabei handelt es sich um eine finnische Produktion, die ebenfalls sechs Folgen umfasst. Es handelt sich dabei um ein Familiendrama, das sich mit den Themen Vergeltung, Gerechtigkeit, Schuld und Vergebung auseinandersetzt. Arte stellt "Zimmer 301" ab dem 16. September in seiner Mediathek zum Abruf bereit. Die TV-Ausstrahlung erfolgt ab dem 23. September donnerstags um 21:10 Uhr.

Die Geschichte beginnt mit dem Mittsommer-Fest, bei dem die Familie Kurtti von einer Tragödie heimgesucht wird: Tommi, zwei Jahre alt, wird durch einen Schuss getötet. Elias, der 12-jährige Nachbarsjunge, wird für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht. 12 Jahre später erhalten die Kurttis einen anonymen Drohbrief. In dem griechischen Ferienort, in dem sie ihren Urlaub verbringen, treffen sie in ihrem Hotel auf einen Mann aus Zimmer 301, der genauso aussieht wie Elias.