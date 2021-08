am 17.08.2021 - 11:57 Uhr

Seit einigen Tagen laufen im sorbischen Crostwitz und bei Bautzen die Dreharbeiten zu einer neuen MDR-Serie mit dem Arbeitstitel "Straight Outta Crostwitz". Die Miniserie ist eine von drei Produktionen, die im Rahmen einer sogenannten "Streaming-Offensive" des MDR realisiert werden - und damit vor allem für die Mediathek angedacht sind. In den nächsten Wochen werden mit "Ollewitz" und "Die Pflegionärin" noch zwei weitere Serienideen produziert, die sich ebenfalls durchgesetzt haben.

Gesucht waren Formate, die das Lebensgefühl auf dem Land in Mitteldeutschland fiktional und humorvoll erzählen. Knapp 150 Einreichungen kamen daraufhin zustande, von denen nun also drei Serien realisiert werden, deren Fertigstellung bis Ende des Jahres vorgesehen ist. Die Ausstrahlung in der ARD-Mediathek soll 2022 erfolgen.

Für "Straight Outta Crostwitz" stehen unter anderem "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer sowie Daniel Christensen ("Grießnockerlaffaire") und Volker Zack ("Känguru Chroniken") vor der Kamera. Im Mittelpunkt steht Hanka, eine junge Sorbin, die ihr Schlagersängerinnen-Dasein in ihrer sorbischen Community leid ist. Sie träumt vom Rap, muss sich aber ihrer Versagensangst stellen, ihren Traum zu verwirklichen. Zudem gilt es, sich von den konservativen Ansichten ihres Vaters zu emanzipieren - genau wie ihr Bruder Beno, für den es an der Zeit ist auszusprechen, dass er schwul ist.

"Wir freuen uns, dass wir mit 'Straight Outta Crostwitz' ein fiktionales Thema im sorbischen Gebiet umsetzen können, welches die Vielfalt unserer Region spiegelt und damit einen wichtigen Teil mitteldeutscher Lebenswelt bundesweit sichtbar macht“, so MDR-Intendantin Karola Wille. "Eine junge sorbische Schlagersängerin nimmt inkognito an einem Rap-Battle teil und löst damit in ihrem Heimatdorf einen Clash zwischen Tradition und Moderne aus. Genau dieses Nebeneinander von Moderne und Tradition, Geschichte und Gegenwart, Bewahren und Transformation kennzeichnet unsere Länder. Mit ihrer innovativen Bildsprache, gewinnenden Figuren und starken Dialogen wird die Serie die ARD Mediathek zweifellos bereichern."

Hinter der Serie steht Katapult Filmproduktion mit den Produzenten Alexander Kiening und Ingo Georgi. Die Drehbücher stammen von Joe von Hünerbein. Regie führen Daniel Lwowski und Andreas Nowak. Für die Bildgestaltung ist Elias Köhler verantwortlich.