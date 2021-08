am 17.08.2021 - 14:04 Uhr

Erneut aus 26 neuen Folgen bestehen wird die nächste Staffel der ZDF-Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops". Für diese ist nun ein Starttermin gefunden. Los geht es am Dienstag, 28. September 2021 um 19:25 Uhr und somit etwas früher als im Vorjahr. 2020 begann die 20. Runde der Serie erst Mitte Oktober. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen derzeit noch in Rosenheim und Umgebung. Als Kommissare vor der Kamera stehen weiterhin Dieter Fischer als Anton Stadler und Igor Jeftić als Sven Hansen.

Auch in der neuen Staffel gibt es wechselnde Ermittelnde, anders wäre das hohe Pensum nicht zu schaffen, denn die Geschichten der "Rosenheim-Cops" spielen immer im Sommer. Wenn also Hansen und Stadler mal nicht ermitteln, werden sie von Kilian Kaya (dargestellt von Baran Hêvî) und Eva Winter (Vanessa Eckart) vertreten. Konstanten im Team sind unter anderem Polizist Michi Mohr (Max Müller) oder die für den Satz "Es gabat a Leich" bekannte Sekretärin Miriam Stockl, die auch in den kommenden Episoden wieder von Marisa Burger gespielt wird. Produzent der Serie, die aus dem Hause Bavaria Fiction kommt, ist Alexander Ollig.

In der Auftaktfolge "Bauer sucht Bauer" wird Jungbauer Christian Porz, der mit dem Traktor auf einem Feld unterwegs war, erschossen aufgefunden. Vor seinem Tod war er offenbar interessiert, den Bauernhof eines kinderlosen Ehepaars zu kaufen. Vielleicht steckt der Nachbarbauer Franz Nungesser hinter dem Todesfall, denn Nungesser hätte den Hof wohl selbst gern übernommen. Die erste Episode der neuen Staffel wurde von Dagmar Rehbinder geschrieben, Regie führte Daniel Drechsel-Grau.

Die kommende Staffel, die bis ins Frühjahr 2022 hinein im Zweiten zu sehen sein wird, umfasst nicht nur die 500. Folge der Serie, sondern auch wieder ein Winterspecial, das als 90-Minüter in der Primetime des ZDF ausgestrahlt wird. Neben den "Rosenheim-Cops" melden sich im Zweiten Ende September übrigens auch weitere Vorabend-Krimis im Programm zurück. Darunter sind die "SOKO"-Serien aus Potsdam, Köln, Wismar, Stuttgart und Wien. Die Staffelstarts erfolgen zwischen dem 20. und 24. September auf dem 18-Uhr-Sendeplatz. Die Teams aus Wien und Potsdam melden sich mit je 13 neuen Folgen, 26 Stück sind es aus Stuttgart, 27 aus Köln. In diesem Punkt Spitzenreiter ist die "SOKO Wismar", deren nächste Staffel sogar aus 28 Episoden bestehen wird.