am 17.08.2021 - 19:38 Uhr

ZDF-Moderator Florian Weiss, der das Service-Magazin "Volle Kanne" präsentiert, musste sich am Dienstag für einen verbalen Ausrutscher entschuldigen. Er hatte, ähnlich wie vor einigen Wochen "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard, das Z-Wort gesagt. In der ab 9:05 Uhr live im ZDF ausgestrahlten Ausgabe von "Volle Kanne" war im Rahmen einer Themenwoche rund um das Wohnen der bekannte Architekt Van Bo Le-Mentzel zu Gast am im Studio aufgebauten Frühstückstisch.

Der 44-Jährige aus Laos berichtete vom Trend des 'Van Life', bei dem es nicht nur um technische Fragen gehe, sondern auch um gesellschaftliche. Der Architekt erzählte, es gehe dann auch darum, wie man von der Gesellschaft betrachtet werde, wenn man seine Wohnung aufgebe, um in einem Auto zu leben. Moderator Weiss warf ein: "Bist du noch ein normaler Mitbürger oder bist du schon ein Z…?" Van Bo Le-Mentzel reagierte sofort, warf ein: "Oh, das Z-Wort würde ich so nicht sagen."

Noch im Laufe der Sendung entschuldigte sich Weiss für die Wortwahl. Darauf verweist auch die ZDF-Pressestelle auf DWDL.de-Anfrage. Der Moderator habe sich "für die Wortwahl entschuldigt und bedauert, wenn er Gefühle von Sinti und Roma verletzt haben sollte." In diesem Jahr fiel unter anderem auch ein WDR-Talk mit unangemessenen Formulierungen auf. "Die letzte Instanz" verrannte sich in einer Diskussion darüber, ob es denn notwendig sei, die "Zigeunersoße" umzutaufen. Unter anderem war es Komikerin Enissa Amani, die die Gästeauswahl der Sendung damals scharf kritisierte – und kurz darauf zeigte, wie man es besser macht. Ihr Web-Talk "Die beste Instanz" wurde unter anderem mit einem Grimme-Online-Award ausgezeichnet.

Das ZDF-Magazin "Volle Kanne", das montags bis freitags jeweils ab 9:05 Uhr 90 Minuten lang läuft, hat verschiedene Hosts, Weiss ist einer davon. Der gebürtige Ulmer, der seit über zwei Jahrzehnten auch Radiomoderator des Privatsenders Antenne Bayern ist, mischt in "Volle Kanne" schon seit 15 Jahren mit, er erklärt zum Beispiel in der Rubrik "Besserwisser" Kuriositäten. Seit Ende 2020 ist er nun auch regelmäßig als Moderator der Sendung zu sehen – er trat somit gewissermaßen in die Fußstapfen von Ingo Nommsen, der im Vorjahr nach zwei Jahrzehnten die Moderation abgab.