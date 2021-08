Comcast und ViacomCBS haben angekündigt, in Europa einen gemeinsamen Streamingdienst starten zu wollen. Der Dienst soll auf den Namen SkyShowtime hören und im kommenden Jahr in mehr als 20 europäischen Länden eingeführt werden, darunter Spanien, Portugal und die Niederlande. Deutschland ist zunächst nicht dabei, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass ViacomCBS und Sky erst vor zwei Wochen angekündigt haben, bei der Einführung von Paramount+ in Europa zusammenarbeiten zu wollen (DWDL.de berichtete).

SkyShowtime soll dagegen abseits der Länder, in denen Sky aktiv ist, die Marken NBCUniversal, Sky und ViacomCBS zusammenbringen - mit Titeln von Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures und Peacock. Dass sich beide Unternehmen zusammentun, dürfte auch der Erkenntnis geschuldet sein, dass der Streaming-Markt zunehmend gesättigt ist. Gemeinsam soll nun der Rückstand auf Netflix, Disney und Amazon möglichst verringert werden.

"Mit der Einführung von SkyShowtime sind wir gut positioniert, um unseren globalen Content-Motor zu nutzen und mit einer intelligenten, strategischen, schrittweisen Investition schnell und in großem Maßstab ein überzeugendes Streaming-Angebot zu schaffen", sagte Raffaele Annecchino, President & Chief Executive Officer von ViacomCBS Networks International, zu der Zusammenarbeit. "Als Ergänzung zu unserer kürzlich angekündigten Paramount+-Partnerschaft mit Sky in Großbritannien, Italien und Deutschland bietet SkyShowtime eine große Chance, unsere Marktexpansion zu beschleunigen und eine führende Position im Bereich SVOD in Europa aufzubauen."

Dana Strong, Group Chief Executive von Sky, betonte: "Nach dem Wechsel von Peacock zu Sky bietet diese Partnerschaft einen innovativen Ansatz, um schnell international zu skalieren und Inhalte in ganz Europa zu monetarisieren. Basierend auf der Stärke des unglaublichen Programms von NBCUniversal, Sky und ViacomCBS und mit der Plattformtechnologie von Peacock wird SkyShowtime ein wirklich überzeugendes Line-up für die ganze Familie und eine starke Markenbekanntheit in diesen Regionen bieten."

Wie beide Unternehmen erklärten, wird die Partnerschaft als Joint Venture strukturiert, mit gleichen Investitionen und gemeinsamer Kontrolle durch ViacomCBS und Comcast. Weitere Einzelheiten zum Serviceangebot von SkyShowtime, einschließlich des Preises, den die Abonnentinnen und Abonnenten in den jeweiligen Ländern zu bezahlen haben, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.