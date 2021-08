am 24.08.2021 - 17:39 Uhr

Die von Daniel Boschmann moderierte "Gegenteilshow" in Sat.1 wird eine Fortsetzung erfahren, das hat eine Sendersprecherin nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Zuvor hatte Sat.1, in Anlehnung an das Konzept der Sendung, bei Twitter geschrieben, man käme niemals auf die Idee, eine zweite Staffel zu produzieren. Tatsächlich war eine Fortsetzung nach der ersten Staffel kein No-Brainer.

Im Schnitt unterhielten die drei Ausgaben aus Staffel eins etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, in der werberelevanten Zielgruppe wurden 7,6 Prozent gemessen. Damit lag die "Gegenteilshow" zwar über allen Monatsmarktanteilen von Sat.1 im laufenden Jahr, ein Straßenfeger war das Format damit aber auch nicht.

Dennoch ist man bei Sat.1 und der Produktionsfirma i&u TV offenbar gewillt, es noch einmal zu versuchen. Um künftig mehr Menschen anzusprechen, wird man wohl an einigen Stellschrauben drehen müssen. In der ersten Staffel erwies sich die "Gegenteilshow" zu oft schlicht als ein simples Gefäß für kleine Spielchen - so wie es auch viele andere Sendungen sind (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik).