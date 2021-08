Vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten für die neue "Supertalent"-Staffel begonnen. Und nach dem Ausscheiden von Dieter Bohlen sollte in der kommenden Staffel alles anders werden, so hatte man mit Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalsky eine komplett neue Jury an Bord geholt. Doch genau diese Jury droht nun auseinanderzubrechen. Denn wie Lukas Podolski am Montag in einer Pressekonferenz zu den RTL-Übertragungen der Europa League erklärte, habe er sich mit dem Coronavirus infiziert und falle daher auch beim "Supertalent" aus.

Podolski erklärte am Mittwoch, dass es ihm gut gehe, er sich nun aber dennoch in Quarantäne befinde. Die Dreharbeiten müssen also ohne ihn stattfinden. Und offenbar ist der Fußballer nicht der einzige Ausfall bei der RTL-Castingshow. Wie die "Bild" berichtet, hat sich Chantal Janzen ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Damit bliebe nur Michalsky aus der eigentlichen Jury-Konstellation übrig. Und dann soll es auch noch Probleme rund um Moderatorin Lola Weippert geben. Wie die "Bild" berichtet, darf sie zurzeit nicht ins Studio, weil sie nicht geimpft sein soll. Weippert sollte die Show eigentlich zusammen mit Chris Tall moderieren.

Wie es derzeit konkret beim "Supertalent" weitergeht, ist unklar. RTL bestätigte am Mittwochmittag die Corona-Infektion von Podolski, nicht aber die von Janzen. Außerdem hieß es vom Sender, dass man die Aufzeichnungen mit Gast-Juroren fortsetze. Um welche Gast-Juroren es sich handelt, ist aber unklar. Bei RTL und UFA Show & Factual dürften derzeit die Abstimmungen laufen. Laut der "Bild" sollen kurzfristig Motsi Mabuse und die "Ehrlich Brothers" einspringen. Als weitere Gastjurorin soll demnach auch Sophia Thomalla im Gespräch sein.

Auf seiner Webseite kündigt RTL an, dass die Fans des Formats "in Kürze" erfahren werden, wie es konkret beim "Supertalent" weiter geht. Fest steht nur: Bei einer 14-tägigen Quarantäne verpasst zumindest Lukas Podolski einen Großteil der geplanten Aufzeichnungen. Laut "Bild" hat er RTL bereits für die gesamte Staffel abgesagt.