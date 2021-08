Seit dem 5. August zeigt Sky Crime mit "Schwarzer Schatten" eine von Kinescope Film produzierte True-Crime-Doku rund um den als Todespfleger bekannt gewordenen Niels Högel. Nachgewiesen wurden ihm 87 Morde und drei Mordversuche – in mindestens 332 weiteren Fällen steht ein entsprechender Verdacht im Raum. Die Geschichte von Högel werden nun auch Streamingdienst TV Now sowie der Fernsehsender RTL erzählen. Von filmpool kommt ab dem 20. September beim Streamingdienst eine True-Crime-Reihe namens "Der Todespfleger - Die Morde des Niels Högel". In vier Episoden soll es unter anderem um die Frage gehen, warum Högel nicht gestoppt wurde.

Högel selbst wird in der Dokumentation übrigens seine Sichtweise schildern. Die Macherinnen und Macher haben mit Högel ein Telefoninterview geführt, in dem er Einsichten in seine Motivlage gibt und erklärt, warum er sich wieder und wieder für das Töten entschied. Auch Psychiater, ein Kollege und Högels Vater sind Teil der Doku-Reihe. Zudem arbeitet TV Now gemeinsam mit der Nordfilm an dem Spielfilm "Das weiße Schweigen".

Der Film soll noch im zweiten Halbjahr 2021 beim Streamingdienst veröffentlicht werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. In den Hauptrollen sind Julia Jentsch und Kostja Ullmann zu sehen. Produzentin des Films ist Kerstin Ramcke, Producerin Nadine Lewerenz. Unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland, ist Nico Grein als Executive Producer verantwortlich. Esther Gronenborn hat das Drehbuch zusammen mit Sönke Lars Neuwöhner, sie fungiert gleichzeitig auch als Regisseurin des Films. "Das weiße Schweigen" wird auch von RTL ausgestrahlt, dann zusammen mit der Dokumentation "Der Todespfleger".