Ein Führungswechsel mit sofortiger Wirkung: Nach der Entscheidung zur Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr zum 1. Januar 2022 haben die RTL Group und Bertelsmann am Mittwochmorgen die von DWDL.de bereits enthüllten Veränderungen in der Geschäftsführung von RTL Deutschland bestätigt. Matthias Dang und Stephan Schäfer führen das Unternehmen ab sofort als gleichberechtigte Co-CEOs. Der bisherige CEO Bernd Reichart, wird die RTL Group verlassen und laut Mitteilung "neue Führungsaufgaben im Bertelsmann-Konzern übernehmen".

Die Bestätigung des Führungswechsel kommt nach einem Tag des quälenden Schweigens, auch gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kommuniziert wurden gestern allein die Halbjahreszahlen von Bertelsmann, deren CEO Thomas Rabe sich nun aber auch zu RTL Deutschland äußert: "Mit Stephan Schäfer und Matthias Dang werden zwei Co-CEOs an der Spitze des Unternehmens stehen, die sich bestens kennen und ergänzen – sie verbinden Programmgespür, journalistische und kaufmännische Kompetenz, strategische Weitsicht und Führungsstärke. Mit dem erfolgreichen Aufbau und der Expansion der Ad Alliance haben sie gezeigt, dass die Kombination von RTL und G+J für beide Seiten Wert schafft und neue Wachstumsperspektiven eröffnet."

In seiner neuen Funktion als Co-CEO von RTL Deutschland verantwortet Stephan Schäfer weiterhin die Inhalte und Marken von RTL Deutschland, inklusive des gesamten journalistischen Angebots. Er bleibt zudem CEO von Gruner + Jahr. Matthias Dang soll in seiner neuen Funktion als Co-CEO von RTL Deutschland unverändert alle kommerziellen, technologischen und digitalen Aktivitäten des Unternehmens führen. Er rückt auch auf ins Group Management Comittee von Bertelsmann, bleibt zudem CEO des Werbevermarkters Ad Alliance. Neues Mitglied in der Geschäftsführung wird Oliver Radtke, Geschäftsführer von Gruner+Jahr. Er soll die Gesamtkoordination für die Zusammenführung von RTL Deutschland und G+J verantworten.

© Bertelsmann Bertelsmann-CEO Thomas Rabe

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Bernd Reichart

Seine Nachfolger kommen in der offiziellen Bestätigung am Mittwoch mit einem gemeinsamen Statement zu Wort: "Wir blicken voller Freude und auch mit Respekt auf unsere neue Aufgabe. RTL Deutschland hat sich viel vorgenommen. Unser Ziel ist es, RTL als führende Entertainment-Marke zu positionieren, die für unabhängigen Journalismus, Haltung und Inspiration steht. So wollen wir unsere Senderfamilie rund um RTL und Vox ausbauen und das Wachstum unseres Streamingdienstes RTL+ weiter beschleunigen."

Weiter erklärt das neue Führungs-Duo unisono: "Wir haben darüber hinaus den Auftrag und die Chance, von Januar an mit der journalistischen Expertise und den Marken von Gruner + Jahr etwas ganz Neues aufzubauen – das erste Medienunternehmen, das führend in allen Gattungen ist, attraktiv für Kreative und Publikum gleichermaßen. Wir freuen uns sehr auf diese Arbeit mit all den großartigen Kolleginnen und Kollegen." Diese haben jetzt die offizielle Bestätigung der Veränderungen an der Spitze - und trotzdem sicher noch genügend Fragen. Mit mehreren Marken-Relaunchs, einer der größten Medienfusionen der deutschen Geschichte und dem überraschenden Führungswechsel dürfte es nicht langweilig werden beim neuen RTL Deutschland.