Sky und die Deutsche Telekom haben einen Ausbau ihrer Partnerschaft vereinbart. So kann der Streamingdienst Sky Ticket künftig auf MagentaTV-Geräten genutzt werden. Die App des Sky-Streamingdienstes soll nach Angaben beider Unternehmen in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr auf dem MagentaTV-Stick verfügbar sein, die Integration in die Media Receiver und die TV Box der Telekom soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Neu ist auch, dass Kundinnen und Kunden von MagentaTV fortan die Möglichkeit erhalten, Sky Ticket direkt über die Telekom zu buchen, sodass alles über eine Rechnung geht. Die Kooperation sieht darüber hinaus vor, dass die MagentaSport-App der Telekom im Gegenzug künftig auch auf dem Sky-Q-Receiver verfügbar sein wird.

"Durch die erweiterte Kooperation mit der Deutschen Telekom machen wir das großartige Streaming-Angebot von Sky Ticket mit Top-Serien, neuesten Blockbustern und bestem Live-Sport jetzt allen MagentaTV-Kunden zugänglich", so Mark Winterbottom, Managin Director Distribution UK & Europe bei Sky. "Gleichzeitig stärken wir durch die Integration der MagentaSport App auf Sky Q noch einmal die Position von Sky Q als innovative All-in-One Plattform."

Michael Schuld, TV-Chef der Telekom: "Uns verbindet mit Sky eine lange und erfolgreiche Partnerschaft. Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit weiterführen und intensivieren. Mit der künftigen Integration von Sky Ticket auf MagentaTV schreiben wir unsere Strategie fort, alle relevanten Inhalte und Dienste zu bündeln."