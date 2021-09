Produktionsfirma UFA Serial Drama wird einen weiteren Ableger des Daily Dramas "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" produzieren. Nach "Sunny" im vergangenen Herbst und "Nihat" (läuft Ende September an zwei Abenden in der RTL-Primetime) stehen nun die Dreharbeiten einer Serie an, die die langjährige Serienfigur Leon Moreno ins Zentrum rückt. Die Dreharbeiten zu "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" starten kommende Woche auf Rügen. Daniel Fehlow pausiert daher schon seit einigen Wochen am Set. Die zunächst letzte "GZSZ"-Episode mit ihm läuft bereits kommende Woche im RTL-Programm.

"Bei der Serie begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden. Nun freue ich mich sehr auf die nächste große Geschichte meiner Rolle. Diese spielt dann nicht mehr in Berlin, sondern am Meer", sagt Fehlow. Konkret ist die Handlung von "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" an der Ostsee verortet, wo sich die Figur einen schon lange gehegten Traum erfüllt. Nach einem Abstecher zu seinem Sohn Vince nach Tokio landet Leon an der deutschen Küste und steigt dort in eine Kite-Schule ein. Conny, der Besitzer, und er bauen ein schickes Beach-Food-Restaurant auf und machen den Strand damit zu einem wahren Hotspot für Surf-Fans, Einheimische und Urlauberinnen sowie Urlauber.

Was in der Serie darüber hinaus genau passiert, wurde noch nicht verraten. Annette Herre ist die Produzentin, Producerin ist Claudia Danne. Regie führt Klaus Knoesel. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Christina Pachutzki. Produzentin Herre verspricht überraschende, sehr spannende und hochemotionale Episoden, die auch beim Streamingdienst TV Now (bald RTL+) zu sehen sein werden. Sie sagt: "Als langjährige Zuschauerin von 'GZSZ' habe ich mir oft gewünscht zu sehen, wo meine geliebte Serienfigur hingeht. Mit unserem Spin-off 'Leon – Glaub nicht alles, was du siehst' machen wir diesen Wunsch wahr: wir erleben mit Leon Moreno seinen Neustart an der wunderschönen Ostsee.

Fehlow selbst startete bei "GZSZ" übrigens vor 25 Jahren. Von damals bis heute legte er aber immer wieder Pausen ein, um sich auch anderen Projekten zu widmen.