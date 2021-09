Der "Supertalent"-Neustart hat sich RTL gewiss anders vorgestellt. Die Corona-Infektion von Neu-Juror Lukas Podolski machte den Plänen des Senders einen gehörigen Strich durch die Rechnung und führte dazu, dass bei den Aufzeichnungen kurzerhand die Ehrlich Brothers und eine Reihe von Gast-Juroren einspringen mussten, darunter Riccardo Simonetti und Motsi Mabuse.

Nun hat RTL die Namen weiterer Jury-Mitglieder bekanntgegeben: So werden im Laufe der neuen Staffel auch Andrea Kiewel, Yvonne Catterfeld, Sophia Thomalla und Kaya Yanar die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten beurteilen. Daneben sind die Moderatorin und Schauspielerin Chantal Janzen sowie der Modedesigner Michael Michalsky wie angekündigt fester Bestandteil der Jury.

Zum Staffel-Auftakt fehlt allerdings auch Chantal Janzen, sodass die Jury in der ersten Folge aus Andreas und Chris Ehrlich, Michael Michalsky, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti besteht. Neu ist übrigens, dass die Jury ab sofort direkt am Ende jeder Jurycasting-Show entscheidet, welche Talente in die beiden Halbfinal-Shows weiterkommen. Auch vier Goldene Buzzer mit einem direkten Ticket fürs Finale werden in der gesamten Staffel wieder vergeben. Die Moderation übernehmen derweil Lola Weippert und Chris Tall.

Und auch der Starttermin steht inzwischen fest: Wie RTL bekanntgegeben hat, startet die neue, nur noch zehn Folgen umfassende "Supertalent"-Staffel am Samstag, den 2. Oktober um 20:15 Uhr. Im Laufe der Staffel dürfte damit also ein Duell mit dem Show-Hit "The Masked Singer" winken, den ProSieben im Herbst erstmals am Samstagabend programmieren will. Neuerungen gibt's darüber hinaus auch im Anschluss an das "Supertalent", wo "Take me out" ab 22:30 Uhr in die erste reguläre Staffel mit Moderator Jan Köppen starten wird.