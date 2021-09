ProSieben hat die Rückkehr von "Simpsons" und "Young Sheldon" angekündigt - und Fans der beiden Formate müssen sich auf einen neuen Sendetag einstellen. Liefen die beiden Serien bislang immer am Montagabend, sind sie künftig am Mittwoch zu sehen. Die neuen Staffeln starten am 29. September, von "Young Sheldon" zeigt ProSieben zu Beginn des Abends zwei neue Episoden. Danach folgt eine neue "Simpsons"-Folge sowie eine Wiederholung.

Der neue Sendeplatz war nötig geworden, weil der Montagabend bald durch Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel belegt sein wird. Deren neues Infotainment-Magazin geht in wenigen Tagen erstmals auf Sendung und läuft dann erst einmal bis Ende des Jahres wöchentlich zur besten Sendezeit. Der Mittwochabend wird damit der einzige feste Tag im ProSieben-Programm, an dem es noch US-Serien zu sehen gibt. Neben "Grey’s Anatomy" werden auch die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" künftig an diesem Tag zu sehen sein.

Neues Programm für Ende September hat unterdessen auch Sat.1 Gold angekündigt. Am Donnerstag, den 30. September, zeigt man zur besten Sendezeit den "großen Live-Tierschutzabend". Jana Ina Zarrella und Matthias Killing präsentieren die Live-Sendung, in der sie engagierte Tierschützerinnen und Tierschützer aus dem ganzen Land begrüßen. Als Gast mit dabei sind auch Panagiota Petridou, die sich auf eine Reise in das Heimatland ihrer Eltern begibt, um dort Tierschützer bei ihrer Arbeit zu begleiten, und Jochen Bendel, der sich mit dem Thema des illegalen Welpenhandels beschäftigt. In der Vergangenheit hatte es Sat.1 Gold schon mit zwei Live-Tiervermittlungsabenden versucht - das hat offenbar die Lust auf weitere Experimente in diesem Bereich erhöht.