In der kommenden Woche wird es noch einmal ernst für DAZN. Nachdem der Streamingdienst seit dieser Saison bereits mehr Bundesliga-Spiele denn je überträgt, wird DAZN auch in der Champions League weiter Gas geben. Abgesehen vom wöchentlichen Topspiel, das exklusiv bei Amazon gezeigt wird, laufen fortan sämtliche Spiele der Champions League bei DAZN. Dafür hat die Plattform jetzt auch einen äußerst prominenten Experten verpflichtet.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist Ralf Rangnick künftig an Bord - und zwar in gleich zwei Rollen. Einmal als klassischer Experte, der im Vorlauf, in der Halbzeit und während der Nachberichterstattung sowie als Co-Kommentator während des Spiels die Analysen liefert. Darüber hinaus wird der ehemalige Trainer und Manager im neuen Format "Decoded" zusammen mit Moderator Alex Schlüter ausgewählte nationale und internationale Klubs im Detail analysieren, von der Jugendarbeit über den Trainingsplatz bis hin zum Management.

"Mir hat es schon immer sehr viel Spaß bereitet, Inhalte zu vermitteln. Deshalb war ich früh als Jugendtrainer tätig und habe ursprünglich Lehramt studiert", so der 63-Jährige über seine neue TV-Aufgabe. "Für mich schließt sich also mit der Arbeit als Experte für DAZN ein Kreis. Ich bin seit mittlerweile über 25 Jahren im Profifußball aktiv und freue mich sehr darauf, allen Zuschauern etwas aus meiner Erfahrung weiterzugeben."

Michael Bracher, SVP Production & Editorial DAZN DACH: "Wir sind sehr glücklich, den erfolgreichsten Vereinsentwickler, Talenteförderer und Trainerentdecker der Bundesliga als Experten für DAZN gewonnen zu haben. Ralf Rangnicks detaillierte Analysen werden die Champions-League-Berichterstattung ungemein bereichern und den Zuschauern hoch-interessante Einblicke ins Innerste des Fußballs verschaffen."

Seinen ersten Live-Einsatz für DAZN wird Rangnick übrigens am zweiten Spieltag bei der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Dynamo Kiew haben. Die Champions-League-Saison startet jedoch schon am kommenden Dienstag. Bei den Topspielen soll es fortan wie bereits in der Bundesliga eine 60-minütige Countdownshow geben. Neu ist, dass DAZN künftig auch eine Konferenz anbieten wird, die das von Amazon übertragene Spiel jedoch nicht enthalten wird.