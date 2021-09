Netflix baut sein deutsches Führungsteam am gerade neu bezogenen Standort im Berliner Osten derzeit im Wochentakt weiter aus. Ende August wurde bereits die Verpflichtung von Joe Pawlas als neuen Vice President Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt. Vor einer Woche war es dann Inga Leschek, die als Director Unscripted & Docs für den deutschsprachigen Raum, Russland, Zentral- und Osteuropa an Bord geht.

Und jetzt kommt nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de ein weiterer hochkarätiger Neuzugang: Katja Hofem wechselt den Streamingdienst. Die gebürtige Schwäbin wird bei Netflix Vice President Series für Deutschland, Österreich und die Schweiz, verantwortet damit alle deutschsprachigen Serienproduktionen des Streamingdienstes. "Eine lokale DNA ist immens wichtig geworden. Wachstum findet in lokalen Märkten statt", sagte Hofem - noch ganz grundsätzlich formuliert - in einem DWDL.de-Interview zur Wachstumsperspektive im Streaming.

Bis zum Ausscheiden auf eigenen Wunsch im Januar diesen Jahres war Hofem noch Managing Director von Joyn, dem Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery. Die Ankündigung ihres Abgangs dort kam im Dezember 2020 nur wenige Tage nach einer überraschend deutlichen Interview-Aussage von Rainer Beaujean, dem Vorstandssprecher der ProSiebenSat.1 Media SE. Der hatte in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" erklärt: "Ich glaube nicht an einen Siegeszug der Abo-Modelle".

Mehr Rückendeckung dürfte der seit mehr als 25 Jahre im Münchener Raum ansäßigen Katja Hofem dann wohl auch neue Aufgaben bei Netflix am Standort Berlin schmackhaft gemacht haben. Ihre neue Position als VP Series DACH bei Netflix soll Hofem zum 1. November antreten und das deutsche Serien-Team leiten, zu welchem Steffi Ackermann, Eva van Leeuwen, Lisa Kreimeyer, Alice Dill, Jan Bennemann, Maya Mensah und Anne Taylor gehören.

Hofem prägt das deutsche Fernsehen seit 2003 in mehreren Führungsrollen: Zunächst als Programmchefin von RTLzwei, dann als Country Managerin von Discovery. Dort verantwortete sie den Launch des Männersenders DMAX. Für den Launch des Frauensenders Sixx wechselte Hofem wenige Jahre darauf zur ProSiebenSat.1 Media SE, übernahm dort später das Channel Development, zwischendurch die Führung von Kabel Eins und vor ihrem Wechsel zu Joyn den Posten des COO der ProSiebenSat.1 TV Deutschland.

Angesprochen auf ihre berufliche Zukunft, erklärte Katja Hofem übrigens Mitte Juni im Gespräch mit DWDL.de-Autorin Petra Schwegler noch: "Der Blick weitet sich auf jeden Fall. Die Fähigkeiten, die ich in mehr als zwei Jahrzehnten in der agilen Medienszene erlernen durfte, sind in anderen Branchen sehr gefragt. Doch ehrlicherweise wird mein Inhalte-Herz immer schlagen." Ab November also für Netflix.