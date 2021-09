Susan Sideropoulos wird mehr als zehn Jahre nach ihrem Ende bei "GZSZ" bald im Rahmen des Serien-Ablegers "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" zu sehen sein. Das Spin-Off der erfolgreichen Vorabendsoap hatte der Sender erst vor wenigen Tagen angekündigt (DWDL.de berichtete). Sideropoulos kehrt damit zurück in den "GZSZ"-Kosmos, der sie einst bekannt gemacht hatte.

In dem RTL-Dauerbrenner spielte sie zwischen 2001 und 2011 Verena Koch und war auch mit Leon Moreno (Daniel Fehlow) verheiratet. Dieser Leon steht im Mittelpunkt des neuen "GZSZ"-Ablegers - und auch Verena wird dann in der Serie zu sehen sein. Ob sie nach ihrem Autounfall in der Originalserie als tote Verena zurückkehrt oder in einer anderen Rolle, will RTL noch nicht verraten.

"Das Leben schreibt oft die verrücktesten Geschichten: Ich freue mich wahnsinnig, nach 10 Jahren endlich wieder mit Daniel Fehlow aka Leon Moreno vor der Kamera zu stehen. Mit ihm gemeinsam hatte ich viele Jahre lang bei den ‘GZSZ’-Drehs immer den Spaß meines Lebens und jetzt mit 'Leon - Glaub nicht alles, was du siehst' hat das Schicksal uns wieder zusammengeführt. Ich bin sehr auf diese spannende Reise gespannt!", sagt Susan Sideropoulos über ihre neue Rolle. Und Daniel Fehlow ergänzt: "Der Abschied von Susan bei ‘GZSZ’ war tränenreich - nicht nur laut Drehbuch, sondern auch für mich als Kollege. Wir haben uns seitdem zwar nicht aus den Augen verloren, doch dass ich nun wieder mit Susan vor der Kamera stehe, ist natürlich großartig! Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Dreharbeiten an der schönen Ostsee!"

Nach ihrem Ende bei "GZSZ" versuchte sich Susan Sideropoulos 2015 noch einmal an einer täglichen Serie. In dem Sat.1-Format "Mila" spielte sie die Hauptfigur. Wegen schlechter Quoten beendete Sat.1 die Serie aber nach kurzer Zeit. Die Schauspielerin war darüber hinaus in vielen anderen Serien und Fernsehfilmen zu sehen. Bei RTL moderierte sie auch schon die "Traumhochzeit" oder "Top of the Pops"”. "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" wird produziert von UFA Serial Drama für RTL und TVNow. Annette Herre ist die Produzentin, Producerin ist Claudia Danne. Regie führt Klaus Knoesel. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Christina Pachutzki.