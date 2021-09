Tanja May hat bald einen neuen Job. Wie Axel Springer am Montagvormittag ankündigte, wird die Journalistin ab dem 1. Oktober als stellvertretende Chefredakteurin und Unterhaltungschefin bei "Bild" arbeiten. In dieser Funktion verantwortet sie künftig übergreifend für TV, Print und Online die Show-Berichterstattung sowie die Letzte Seite. Sie berichtet an die Vorsitzenden der Chefredaktionen, also Alexandra Würzbach und Julian Reichelt. Ressortleiterin Unterhaltung im redaktionellen Team von Tanja May bleibt Janina Kirsch.

May kommt von Burda, wo sie seit 2000 für das Klatschmagazin "Bunte" unter anderem als Chefreporterin arbeitete, seit 2011 als stellvertretende Chefredakteurin. Als im Juli ihr Abgang bei Burda bekannt wurde, gab es bereits Gerüchte, May könnte künftig für die "Bild" arbeiten. Mit ein wenig Verzögerung kommt es nun also tatsächlich so, Bei Burda entwickelte sie kurz vor ihrem Abgang noch das Interview-Magazin "Bunte Quarterly", das in diesem Jahr startete.

Für die nicht ganz unumstrittene Journalistin ist die "Bild" ein Gang zu den Wurzeln. May absolvierte die Axel Springer Journalistenschule, von 1999 bis 2000 war sie zudem Redakteurin bei der "Bild". Julian Reichelt sagt: "Die glamouröse Welt aus Show und Unterhaltung gehört zu ‘Bild’. Diesen Boulevardjournalismus bauen wir auf allen Plattformen aus. Tanja May ist eine der herausragendsten Gesellschaftsjournalistinnen mit einem wunderbaren Gespür für die großen und menschlichen Geschichten. Ich freue mich sehr, dass sie ihren exklusiven Blick in die Welt der Promis nun mit unseren Lesern und Zuschauern teilen wird."

Und Tanja May selbst sagt: "Nach 21 Jahren, für die ich sehr dankbar bin, freue ich mich, wieder bei ‘Bild’ zu sein. Und auf die wunderbare Herausforderung, gemeinsam mit meinem Team und spannenden, überraschenden und exklusiven People-Geschichten die Unterhaltungskompetenz von ‘Bild’ auf allen Kanälen weiter zu stärken."