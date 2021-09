Die neue Staffel von "The Masked Singer" startet am 16. Oktober, das hat ProSieben nun angekündigt. Die neuen Ausgaben sind dann, wie schon länger war, bekannt immer am Samstagabend zur besten Sendezeit zu sehen. Der Wechsel des Sendeplatzes hängt nicht zuletzt auch mit Moderator Matthias Opdenhövel zusammen, der durch seinen Abgang bei der ARD an diesem Tag die "Sportschau" nicht mehr moderieren muss.

Zehn neue Stars treten in dem Format wie gehabt hinter Masken bzw. Kostümen gegeneinander an und singen. Ein Rate-Team versucht anhand der Gesangskünste und einiger Indizien herauszufinden, wer sich hinter den Masken verbirgt. Beim Rate-Team überrascht ProSieben jedoch: Denn wie der Sender nun verraten hat, wird Ruth Moschner Teil des Panels.

Das kommt deshalb etwas unerwartet, weil sie schon in der vergangenen Staffel im Frühjahr mit Rea Garvey zu sehen war. Davor saßen Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im Rate-Team. Eigentlich war erwartet worden, dass das Rate-Panel jetzt wieder neu besetzt wird, um nicht in zwei aufeinanderfolgenden Staffeln die gleichen Personen zu haben. Im Fall von Moschner hat man nun aber anders entschieden. Wer das zweite feste Mitglied im Rateteam ist, steht noch nicht fest. Hinzu kommt wie in der Vergangenheit auch immer ein wöchentlich wechselnder Rategast.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "In diesem Herbst können wir den Wunsch unserer Zuschauer:innen erfüllen und eine Staffel 'The Masked Singer' am Samstag zeigen. Es ist sehr besonders, wie liebevoll die Community ,The Masked Singer' begleitet. Und wie jedes noch so kleine Indiz entdeckt und akribisch verfolgt wird. Dadurch werden unsere Geheimnishüter zu Höchstleistungen angetrieben. Und die Show wird zum größten TV-Rätsel Deutschlands. Ich kann jetzt schon versprechen: Unsere maskierten Stars werden der großen Samstagabendshow alle Ehre machen. Und das Rätsel wird schwerer."

Neu in der kommenden Staffel wird sehr wahrscheinlich die Rückkehr des Studiopublikums sein. Das freut auch Moderator Matthias Opdenhövel. Im Interview mit DWDL.de sagt er: "Die Freude aufs Publikum ist riesengroß, und zwar bei allen Beteiligten, allen voran bei den Stars unter den Masken. Das ist ja ein echter Knochenjob, und ich weiß, dass sie vom Applaus regelrecht getragen werden. Logischerweise macht es auch mehr Spaß, vor Publikum zu moderieren. Auf der anderen Seite war es ein riesiges Kompliment an alle Beteiligten, dass gerade eine so emotionale Show wie ‘The Masked Singer’ über einen derart langen Zeitraum auch ohne Publikum so gut funktioniert hat."