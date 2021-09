Die von Vox bei der Produktionsfirma filmpool entertainment in Auftrag gegebene deutsche Adaption des preisgekrönten, britischen Doku-Formats "The Undateables" hat einen Sendetermin gefunden. Drei Episoden von "Besonders verliebt" sind nun für drei Oktober-Dienstage um 20:15 Uhr eingeplant. Los geht es am 12. Oktober 2021. In der neuen Sendung stehen ganz besondere Singles und ihre Reise zum Liebesglück im Zentrum: Sie alle haben eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung, mit der sie auf Partnersuche gehen.





"Besonders verliebt" wird also den Sendeplatz des neuen Formats "GewissensBISSE" einnehmen, das jüngst in dieser Woche debütierte. 0,69 Millionen Menschen sahen jenes Fleischexperiment, 0,37 Millionen waren davon zwischen 14 und 49 Jahren alt. Angesichts von erzielten 5,4 Prozent Marktanteil war dabei noch etwas Luft nach oben.