Die "actiongeladene Dating-Spielshow" namens "Date or Drop" hat einen Sendeplatz im Programm von RTL gefunden. Sie wird ab Oktober passenderweise nach einem anderen actiongeladenen Format laufen, nämlich freitags um 23 Uhr und somit als Lead-Out der neuen "Ninja Warrior Germany"-Staffel. Los geht es am 15. Oktober. Sophia Thomalla moderiert "Date or Drop", das eine Sendung von Tower Productions ist.

Zwei Singles, auch Picker genannt, haben im Neustart nacheinander die Chance, in vier Spielrunden aus jeweils zwölf Dates den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin auszusuchen. Jedoch: Die Picker stehen mit dem Rücken zu den Dates und entscheiden nur aufgrund von Antwort und Stimme. Wer durchfällt, fällt wirklich durch: Nämlich durch eine sich per Knopfdruck öffnende Falltür. Doch dann gibt es noch einen weiteren ungewöhnlichen Twist: Denn der Spieß wird umgedreht. Die Plätze werden getauscht und die allerletzte Entscheidung trifft das ausgewählte Date. So ist es möglich, dass der eigentliche Picker letztlich noch selbst durch die Falltür fällt. Sechs Episoden sollen freitags ausgestrahlt werden.

Am gleichen Abend um 20:15 Uhr startet RTL eine neue Staffel der Show "Ninja Warrior Germany". Die frische Staffel besteht aus elf Folgen, 2020 wurden zehn Episoden und ein Promi-Special gesendet. "Ninja Warrior Germany" war dabei mit im Schnitt 19,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nicht nur außerordentlich erfolgreich, sondern auch so stark unterwegs wie seit 2016 nicht mehr. Dabei half auch, dass die letzte reguläre Folge mit einer Durchschnittsquote von 24,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie etwas mehr als 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern neue Allzeit-Bestwerte aufstellte. RTL Studios produziert.

Die neue Staffel startet am 15. Oktober mit der ersten von insgesamt sieben Vorrunden. Auf 40 Personen, die teilnehmen, warten acht Hindernisse in einem Parcours. Frank Buschmann und Jan Köppen kommentieren das Geschehen, Laura Wontorra stellt den Teilnehmenden am Parcours-Rand die Fragen. Neu im RTL-Programm ist zudem "Ninja Warrior Germany Kids" - der Ableger startet am Sonntag, 10. Oktober. Er läuft dann ab 17:30 Uhr in Doppelfolgen, wird allerdings von den RTL-Hauptnachrichten "RTL Aktuell" unterbrochen.