In "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" begleitet RTLzwei nun schon seit einiger Zeit regelmäßig Menschen, die in sozial schwierigen Gegenden wohnen. Für Donnerstag, den 7. Oktober, hat der Sender nun eine spezielle Ausgabe des Formats angekündigt. In "Hartes Deutschland - Die Story" will man sich dann nämlich mit dem Frankfurter Bahnhofsviertel beschäftigen.

Zeigen will man dann aber nicht die Einzelschicksale von Süchtigen und Obdachlosen, stattdessen wirft man einen grundsätzlicheren Blick auf das Viertel und geht der Frage nach, wie es zu dem geworden ist, was es heute ist. Angefangen hat die Entwicklung in Frankfurt nämlich schon in den 60ern. Als Experten sprechen unter anderem Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung und Stefan Majer vom Frankfurter Dezernat für Personal und Gesundheit. Gezeigt werden sollen im Rahmen der Sendung auch Archivaufnahmen, um die Geschichte von Frankfurts Drogenszene zu erzählen.