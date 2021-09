Der SWR hat eine neue Webdoku-Reihe angekündigt, die in vier halbstündigen Folgen erzählt, wie man sich gestern die Welt von morgen vorgestellt hat und an welchen Visionen die Menschen heute arbeiten. Zu sehen gibt es "Tomorrow Now", so der Titel, ab dem 30. September in der ARD-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal des SWR.

In dem Format machen die Physikerin Sina Kürtz und der Science-TikToker Niklas Kolorz den Faktencheck. Die erste Folge beleuchtet den alten Menschheitstraum, fremde Planeten zu besiedeln, die zweite Folge nimmt die Konzepte fliegender Autos in den Fokus. In den weiteren Folgen geht es außerdem um die Überwindung des Todes und das alte und neue Gesicht von Städten der Zukunft.