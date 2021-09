am 21.09.2021 - 16:22 Uhr

Am 11. November präsentiert der WDR wieder die Sessionseröffnung auf dem Kölner Heumarkt, die coronabedingt in diesem Jahr unter 2G-Regeln stattfindet. Und noch eine Neuerung: Erstmals führt in diesem Jahr Guido Cantz durch das Programm. Ab 10:30 Uhr überträgt der WDR den Countdown mit Ralf Schlegelmilch, Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft, und um 11:11 Uhr wird dann die Karnevalssession eröffnet.

Für Cantz, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum im Karneval feiert, ist die Moderation ein "nachträgliches Geburtstagsgeschenk", wie er selbst sagt. Cantz: "Für mich geht ein langjähriger Traum in Erfüllung." Auf dem Heumarkt empfängt er verschiedene Gäste und schaltet während der Übertragung immer wieder zu Co-Moderatorin Andrea Schönenborn, die in Köln unterwegs ist.

Im vergangenen Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie kein reguläres Karnevalsprogramm am 11. November, der WDR sagte die Sessionseröffnung einige Tage vorher ab. Stattdessen sendete man ein Ersatzprogramm - und das war auch deutlich weniger gefragt als die regulären Sessionseröffnungen in den Jahren davor.