am 22.09.2021 - 08:19 Uhr

© RTL Deutschland

Bertelsmann- und RTL Group-Boss Thomas Rabe verfolgt mit seinem Konsolidierungskurs das Ziel, in den einzelnen Märkten schlagkräftigere Unternehmen zu bilden, die es im Wettbewerb mit den großen amerikanischen Medienkonzernen aufnehmen können. Bei der Ankündigung des Fusionsvorhabens sagte er: "Die neue Cross-Media-Gruppe wird über die Größe, die Ressourcen und die Kreativität verfügen, um in den Niederlanden mit globalen Tech-Plattformen zu konkurrieren, wenn es darum geht, in Premium-Inhalte zu investieren, die modernsten adressierbaren Werbemöglichkeiten anzubieten und Videoland, den führenden nationalen Streaming-Dienst für niederländische Zuschauer, auszubauen."