Die Primetime-Emmys sind in den USA gerade erst über die Bühne gegangen, da wirft die Verleihung der International Emmys, die am 22. November in New York über die Bühne gehen wird, ihre Schatten bereits voraus. Am Donnerstag wurden nun die Nominierungen bekannt gegeben. Es gab Nominierungen für Produktionen aus 23 verschiedenen Ländern aus aller Welt - deutsche Produktionen gingen allerdings anders als in den Vorjahren komplett leer aus. Die meisten Nominierungen erhielten stattdessen - wie üblich - Produktionen aus Großbritannien (7) vor Brasilien (5) und Indien (3).

Trotzdem kann man einige Produktionen auch hierzulande problemlos sogar in deutscher Synchronisation sehen. Im Rennen um den Preis als Beste Drama-Serie sind etwa die chilenische Serie "El Presidente", die es bei Prime Video zu sehen gibt, sowie die israelische Serie "Teheran", auf die man bei Apple TV+ Zugriff hat. Komplettiert wird die Rubrik von "Aarya" aus Indien und "There She Goes" aus Großbritannien. Die südkoreanische Produktion "It's okay to not be okay" aus der Kategorie TV-Movie/Mini-Series findet man bei Netflix, die norwegische Miniserie "Atlantic Crossing" lässt sich bei Magenta TV abrufen, die britische Serie "Des", für die David Tennant zudem auch als bester Hauptdarsteller nominiert ist, findet sich im Portfolio von Starzplay, das als beste Comedy-Serie nominierte "Call My Agent" läuft seit Jahren im Sony Channel.

Einen deutschen Preisträger wird es trotzdem geben: Der scheidende ZDF-Intendant Thomas Bellut wird mit dem Directorate Award ausgezeichnet. Eigentlich hätte der Preis schon vergangenes Jahr überreicht werden sollen, damals fiel die Verleihung aber Corona-bedingt aus. Mit diesem Preis sollen seine Leistungen als Medienmanager und die Rolle des ZDF während und nach der Wiedervereinigung gewürdigt werden, teilte die Akademie schon im Dezember letzten Jahres mit. Deren Präsident Bruce L. Paisner würdigte Bellut als "herausragenden Journalisten und Medienmanager, der über drei Jahrzehnte Fernsehen in Deutschland und darüber hinaus geprägt hat".

Die Nominierungen im Überblick

Arts Programming

Emicida – Amarelo: E Tudo Para Ontem [Emicida – Amarelo: It’s All For Yesterday] (Netflix/Brasilien)

Kubrick By Kubrick (Temps Noir / Telemark / ARTE / Frankreich)

Nakamura-ya family 2020 Mattemashita! Kankuro Shichinosuke Shiren to Kassai no Makuake SP[Kabuki Actors’ Anguish – Is Entertainment Nonessential?] (Fuji Television Network, Inc. / Kyodo Television, Ltd. / Japan)

Romeo and Juliet: Beyond Words (Footwork Films Ltd / Großbritannien)

Best Performance by an Actor

Roy Nik in "Normali" (Dori Media / HOT / Israel)

Nawazuddin Siddique in "Serious Men" (Bombay Fables / Cineraas Entertainment / Netflix / Indien)

Christian Tappán in "El Robo del Siglo" (The Great Heist) (Dynamo Producciones / Netflix / Kolumbien)

David Tennant in "Des" (New Pictures / ITV / Großbritannien)

Best Performance by an Actress

Valeria Betucelli in "El Cuaderno de Tomy" (Pampa Films / Netflix /Argentinien)

Ane Garabain in "Patria" (HBO Europe / Alea Media / Spanien)

Menna Shalaby in "Every Week Has a Friday" (Shahid / Meem / Film Factory / Ägypten)

Haley Squires in "Adult Material" (Fifty Fathoms / Großbritannien)

Comedy

Call My Agent – Season 4 (Mon Voisin Productions / Mother Productions / France télévision / Netflix / Frankreich)

Motherland: Christmas Special (Merman Television / Twofour / Lionsgate / Großbritannien)

Promesas de Campaña [Campaign Promises] (Foxtelecolombia / Claro Video / Kolumbien)

Vir Das: For India (Weirdass Comedy / Netflix / Indien)

Documentary

Cercados [Sieged] (Original Globoplay / Globo Jornalism / Brasilien)

Hope Frozen: A Quest To Live Twice (2050 Productions / Netflix / Thailand)

They Call Me Babu (Pieter van Huystee Film / Niederlande)

Toxic Beauty (White Pine Pictures / Kanada)

Drama Series

Aarya (Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group / Indien)

El Presidente (Gaumont / Amazon Studios / Chile)

Tehran (Donna and Shula Productions / Paper Plane Productions /Israel)

There She Goes – Season 2 (Merman Television / Großbritannien)

Non-English Language U.S. Primetime Program

21st Annual Latin Grammy Awards® (The Latin Recording Academy / Univision)

A Tiny Audience (A Tiny Audience, LLC)

Covid 19 Adaptarnos O Morir (WAPA)

Premio Lo Nuestro 2020 (Univision Network)

Non-Scripted Entertainment

Da’s Liefde! [That’s Love!] (Shelter / Belgien)

I-Land (CJ ENM / Studio Take One / Big Hit Entertainment / Südkorea)

¿Quién es la Máscara? [The Masked Singer] – Season 2 (Televisa / EndemolShine Boomdog / Mexiko)

The Masked Singer (Bandicoot Scotland / ITV / Großbritannien)

Short-Form Series

Beirut 6:07 (Shahid / Imagic / Libanon)

Diário de Um Confinado (Original Globoplay / Brasilien)

Gente Hablando [People Talking] – Season 2 (Set Màgic Audiovisual / Atresmedia / Spanien)

INSiDE (Luminous Beast / Neuseeland)

Telenovela

Amor de Mãe [A Mother’s Love] (Original Globoplay / Brasilien)

Quer o Destino [Destiny] (Plural Entertainment / Portugal)

The Song Of Glory (Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd / Croton Entertainment Co. Ltd / Oasis Studio / China)

Wo De Nv Xia Luo Ming Yi [A Quest To Heal] (Mediacorp TV Singapore Pte Ltd / Singapur)

TV Movie / Mini-Series